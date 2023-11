Miał włamywać się do szafek w siłowni. Policja zatrzymała 43-letniego trenera RDC 07.11.2023 09:27 Policjanci zatrzymali 43-letniego trenera personalnego z jednej z siłowni podejrzanego o włamywanie się do szafek osób uczęszczających na ćwiczenia - poinformował we wtorek podinsp. Robert Szumiata z śródmiejskiej komendy policji. Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Miał włamywać się do szafek w siłowni. Policja zatrzymała 43-letniego trenera (autor: KSP)

Trener personalny miał włamywać się do szafek w siłowni. Policjanci otrzymali zgłoszenia, że nieznany jeszcze wtedy sprawca włamał się do jednej z szafek na siłowni i ukradł z niej markowy zegarek o wartości ponad 10 tys. złotych oraz perfumy. W krótkich odstępach czasu w tej samej siłowni doszło jeszcze do dwóch usiłowań kradzieży z włamaniem.

Nawet 10 lat więzienia

- Kiedy pokrzywdzeni zgłosili się na policję sprawą zajęli się policjanci ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. To oni namierzyli i zatrzymali 43-latka podejrzanego o te przestępstwa. Okazało się, że to trener personalny ćwiczący ze swoimi klientami w tej siłowni. Mężczyzna wykorzystując chwilę przerwy włamywał się do szafek osób uczęszczających na ćwiczenia - wyjaśnił podinsp. Robert Szumiata.

Dodał, że policjanci odzyskali zegarek z limitowanej, sportowej serii warty ponad 10 tys. złotych, który sprawca sprzedał w lombardzie za 400 złotych twierdząc, że jest jego właścicielem. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, do których się przyznał. Grozi mu 10 lat więzienia.

