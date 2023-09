Ciszej nad Ursynowem i Ursusem? Rozpoczął się remont drogi startowej na lotnisku

Lotnisko Chopina w nocy z niedzieli na poniedziałek zamknęło dla ruchu lotniczego jedną z dwóch dróg startowych. Ma to związek z przeprowadzeniem prac technicznych — zapowiedział port. Oznacza to, że do soboty, 23 września, starty i lądowania będą się odbywać m.in. nad Włochami i Bemowem.