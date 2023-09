Kto zostanie Warszawianką Roku 2023? Rozpoczęło się głosowanie Adrian Pieczka 26.09.2023 13:36 Rozpoczęło się głosowanie na Warszawiankę Roku 2023. Tytuł ten zostanie przyznany zarówno za działalność na rzecz stolicy, jak i promowanie wartości demokratycznych, otwartości, tolerancji, równouprawnienia, a także za wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie, działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej w Warszawie.

Można już głosować na Warszawiankę Roku 2023 (autor: PAP/Radek Pietruszka)

Można już głosować na Warszawiankę Roku 2023. Konkursowa kapituła wybierała w tym roku wśród ponad 400 kandydatek. To m.in. Zofia Czekalska, Krystyna Budnicka czy Sylwia Gregorczyk-Abram, czyli kobiety, które swoimi działaniami przysłużyły się dla miasta.

Członek konkursowej kapituły Piotr Kędzierski oznajmia, że warszawiacy będą mieli trudny wybór.

— Wspaniałe jest to, że wśród kandydatek są kobiety z tak różnych zakątków, z różnych działalności od charytatywnych, przez artystyczne, dziennikarskie po medyczne. To wspaniałe doświadczenie, bo naprawdę każdy życiorys czytało się często ze wzruszeniem, i z wielkim podziwem w stosunku do naszych wspaniałych mieszkanek miasta — mówi Kędzierski.

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska podkreśla, że wśród dziesięciu nominowanych pań górują prawniczki.

— Jest Powstańczyni Warszawska, są trzy adwokatki, jest dziewczyna, która prowadzi fundację zajmującą się osobami w kryzysie bezdomności, jest lekarka. Jak co roku jest naprawdę bardzo dużo wspaniałych i wyjątkowych kobiet — wymienia Kaznowska.

Głosować można do 10 listopada poprzez stronę warszawiankaroku.um.warszawa.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 listopada.

