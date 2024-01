Komisarz złamał prawo? Nowe okręgi wyborcze w Warszawie zaskarżone do NSA RDC 10.01.2024 07:19 Radni Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy oraz stowarzyszenie Miasto Jest Nasze zaskarżyli postanowienie komisarza wyborczego wyznaczające nowe okręgi wyborcze do Rady Warszawy. Zgodnie z postanowienie komisarza wyborczego z dnia 5 stycznia zwiększy się liczba okręgów - do 10. Przybędzie mniejszych okręgów, ubędzie za to dużych.

Nowe okręgi wyborcze zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Poinformował o tym przewodniczący klubu radnych PiS Dariusz Figura. - Po pierwsze budzi zdziwienie moment wydania tego postanowienia. Ono zostało wydane w piątek po południu z terminem zaskarżenia 3 dni, czyli w poniedziałek. Bez żadnego uzasadnienia, bez rozpiski na normę przedstawicielską, w trybie moim zdaniem, ekstraordynaryjnym. Po drugie głównym beneficjentem tej zmiany jest Platforma Obywatelska, która poprzez bardzo istotne zmiany w okręgach, zyskuje bardzo istotną szansę uzyskania większości bezwzględnej w Radzie Warszawy - wyjaśnił Figura.

Komisarz złamał prawo wyborcze?

Postanowienie zaskarżył również klub Lewicy, który uważa, że komisarz złamał prawo wyborcze. - My jako członkowie Lewicy złożyliśmy zaskarżenie tego postanowienia. Komisarz wyborczy złamał prawo wyborcze. Nie można tak rozpisywać okręgów, to jest nielegalne. Zmiany demograficzne uzasadniają ewentualne przesunięcia, czy modyfikacje, ale w Warszawie nie doszło do tak radykalnych zmian demograficznych, żeby rozpisywać de facto większość okręgów od początku - wyjaśnił współprzewodniczący Lewicy w stolicy Marek Szolc.

Podkreślił, że jedyne, co było, według analizy, w kontekście zmian demograficznych w Warszawie potrzebne, to przesunięcie jednego mandatu z okręgu Śródmieście, Ochota do okręgu Białołęka, Praga-Północ. - Białołęka demograficznie jako dzielnica szybko rośnie, więc trzeba było przesunąć jeden mandat z okręgu, w którym liczba mieszkańców spadła, do okręgu, w którym wzrosła. Ewentualnie, jeśli było to potrzebne, przyłączyć dzielnicę Włochy do innego okręgu niż Bemowo, Ursus - dodał Szolc.

Wyjaśnił, że tam jest możliwe, że byłoby 9 mandatów, a zgodnie z kodeksem wyborczym okręg wyborczy w samorządzie może mieć maksymalnie 8 mandatów.

- Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby robić osobny okręg na Białołęce, nie ma żadnego uzasadnienia łączenia Targówka z Pragą Północ, nie ma żadnego uzasadnienia dla robienia pięciomandatowego okręgu z Wawra, Wesołej i Rembertowa. To są po prostu fantazje komisarza - podkreślił Szolc.

Zaznaczył, że w prawie wyborczym - art. 419 - obowiązuje zasada stałości okręgów. - To znaczy, że zmiany granic okręgów powinny być absolutną ostatecznością, a nie widzimisię komisarza - dodał.

- Mamy nadzieję, że Naczelny Sąd Administracyjny przychyli się do naszej argumentacji - podkreślił.

Przypomniał, że w 2018 roku, kiedy jeszcze komisarze wyborczy nie mieli takich kompetencji, Rada Warszawy uzasadniając zmiany w okręgach w dzielnicach na Pradze-Południe i na Ochocie dodała nowy okręg. - Uzasadniała to zmianami demograficznymi, sąd wtedy uchylił tę decyzję. Uznał, że nie jest to uzasadnione. Jeśli da się zachować istniejące okręgi tak, żeby liczba mandatów w tych okręgach była zgodna z prawem, to te okręgi powinny zostać niezmienione - ocenił.

Radni Platformy Obywatelskiej uważają, że jest to bardzo dobra decyzja. - Rozumiem, że teraz będą wyszukiwane wszelkie wytłumaczenia, żeby pokazać, że to postanowienie jest złe, ale my już w poprzednich wyborach mówiliśmy, że zmiany demograficzne w Warszawie są tak duże w różnych dzielnicach, że trzeba to dobrze policzyć i zmienić. Na przykład Białołęka rozrasta się bardzo mocno i tutaj trzeba było coś zmienić - powiedziała wiceprzewodnicząca klubu radnych Platformy Obywatelskiej Anna Auksel-Sekutowicz.

Przypomniała, że w zeszłych wyborach Wawer był połączony z Targówkiem. - Dwie dzielnice oddalone od siebie dzielą okręg wyborczy. Teraz przynajmniej dzielnice są połączone - Wawer razem z Rembertowem i Wesołą - wyjaśniła.

- Również patrząc na Białołękę myślę, że jest to doskonałe posunięcie komisarza wyborczego. Patrząc na Białołękę, w której przybywa mieszkańców i np. na Śródmieście, które się wyludni, to po prostu trzeba było to zmienić. Nie rozumiem, dlaczego się z tym inni nie zgadzają, skoro już w poprzednich wyborach była dyskusja, że są dzielnice, które są większe i trzeba zmienić okręgi - dodała.

Premiowanie większych ugrupowań

Również stowarzyszenie Miasto Jest Nasze złożyło skargę wyborczą. Uważa, że postanowienie komisarza wyborczego to skandal i premiuje większe ugrupowania. - Okręgi zostały jeszcze bardziej skrojone pod potrzeby duopolu PiS - PO, który już w poprzednich wyborach zdobył łącznie 59 na 60 mandatów - przekazała rzeczniczka MJN Maja Wróblewska. Dodała, że stracą na tym mniejsze komitety.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie wyjaśniła, że podział miasta na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oparte jest na danych z Centralnego Rejestru Wyborców według stanu na dzień 30 września 2023 r.

- Na podstawie tych danych została dokonana analiza. W załączniku do postanowienia podział na 10 okręgów wyborczych wynika z konieczności zachowaniu przepisów Kodeksu Wyborczego i wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, do których przestrzegania i zastosowania zobligowany jest Komisarz Wyborczy. Zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji zgodnie z art. 421 Kodeks wyborczy - wyjaśnił.

Zgodnie z postanowienie komisarza wyborczego z dnia 5 stycznia zwiększy się liczba okręgów - do 10. Przybędzie mniejszych okręgów. Będą trzy okręgi pięciomandatowe, podczas gdy dotąd był tylko jeden. Ubędzie dużych okręgów: dotąd było ich pięć (dwa ośmio- i trzy siedmiomandatowe), a teraz będą dwa (jeden ośmio- i jeden siedmiomandatowy).

W nowym postanowieniu Białołęka stanowi pojedynczy okręg, podczas gdy poprzednio była połączona z Pragą-Północ. Osobnym okręgiem będzie tez Praga-Południe, która był połączona z Rembertowem. Według postanowienia Rembertów będzie teraz tworzył okręg razem z Wawrem i Wesołą. Z kolei Włochy trafią do okręgu wraz z Ursynowem i Wilanowem, tym samym Bemowo i Ursus staną się osobnym okręgiem. Targówek stworzy okręg z Pragą-Północ. Tak jak poprzednio Wola i Mokotów są osobnymi okręgami.

