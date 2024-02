Jest obniżka waloryzacji czynszów, ale to nie koniec protestu. Mediacje na Marywilskiej jednak konieczne

Jest decyzja centrum Marywilska 44 w sprawie obniżenia waloryzacji czynszów, ale to nie koniec protestu kupców. Zarząd zaproponował handlarzom waloryzację najmu z 11,4 proc. do 5,5 proc. To jednak ich nie zadowala, bo - jak mówią - w tej sprawie nie chodzi tylko o waloryzację.