„Upamiętniony przez lokalną społeczność”. Odsłonięto mural z Franciszkiem Pieczką Adrian Pieczka 23.09.2024 22:12 Legendarny polski aktor Franciszek Pieczka został upamiętniony na murze Szkoły Podstawowej nr 124 w Warszawie. Odsłonięty dziś mural autorstwa Sabiny Twardowskiej został wybrany przez mieszkańców w 2023 roku w Budżecie Obywatelskim. Wydarzenie upamiętniło też drugą rocznicę śmierci aktora.

Franciszek Pieczka został upamiętniony na murze Szkoły Podstawowej nr 124 w Warszawie (autor: RDC)

Został wybrany przez mieszkańców w 2023 roku w Budżecie Obywatelskim, a dziś odbyło się jego odsłonięcie. Chodzi o mural upamiętniający legendarnego polskiego aktora Franciszka Pieczkę. Dzieło autorstwa Sabiny Twardowskiej znajduje się na murze Szkoły Podstawowej nr 124 w Warszawie.

Pomysłodawca projektu Mikołaj Wasiewicz przypomniał podczas wydarzenia, które upamiętniło również drugą rocznicę śmierci aktora, że Franciszek Pieczka był wieloletnim mieszkańcem Wawra.

— Widziałem też, że w jego rodzinnej miejscowości powstał mural, więc stwierdziłem, że to jest fajny pomysł. Zainspirowałem się trochę Bielanami, które zrobiły mural Kory, która była wieloletnią mieszkanką Bielan. Najlepszym pomysłem właśnie był on w Falenicy, no bo w końcu mieszkał w Falenicy, więc tutaj padło na tę szkołę — powiedział Wasiewicz.

— Miło móc widzieć tatę upamiętnionego przez swoją lokalną społeczność — mówił syn aktora Piotr Pieczka. — Wizerunek taty, takiego uśmiechniętego, którego mieszkańcy zawsze pamiętają. Pokazuje też wzrok taty taki, nazwijmy to dalekosiężny, że właśnie w tym spełnianiu marzeń, nieważne co się chce robić, ale gdy się dąży do celu i się spełnia swoje marzenia, to jest się szczęśliwym — dodał.

Burmistrz dzielnicy Wawer Paweł Michalec podkreślał, że odsłonięto dziś mural uśmiechniętego człowieka.

— To jest fajne upamiętnienie człowieka, który żył tu, mieszkał, spotykał się z ludźmi, jak usłyszeliśmy, przyprowadzał dzieci, wnuki do szkoły, na której jest uwieczniona twarz pana Franciszka Pieczki — zaznaczył Michalec.

Franciszek Pieczka urodził się 18 stycznia 1928 w Godowie. Od 1969 roku mieszkał w warszawskim osiedlu Falenica. Zmarł dwa lata temu (23 września 2022).

Był aktorem filmowym, teatralnym, telewizyjnym i radiowym. Odtwórcą blisko 450 ról dramatycznych i komediowych. Największą sławę przynosiła mu rola Gustlika w serialu „Czterej pancerni i pies”.

Czytaj też: Dodatkowe środki na bezpieczeństwo w Warszawie. To po wypadkach na Woronicza i Trasie Łazienkowskiej