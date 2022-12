Drzewo na środku chodnika na Bielanach. „Zacnie. To przejaw dużej wyobraźni” Adrian Pieczka 30.12.2022 09:45 Sytuacja jak z filmów Barei – na Bielanach przy ul. Kochanowskiego w ramach przebudowy drogi posadzono nowe drzewa. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jedno z nich znajduje się... na środku chodnika.

8 Drzewo na środku chodnika na Bielanach (autor: RDC)

Drzewo na środku chodnika to niecodzienny widok. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy są dość zaskoczeni takimi „atrakcjami”, o czym przekonał się nasz reporter Adrian Pieczka.

Chodnik rzeczywiście jest przeznaczony do likwidacji i jak zapewnia Zarząd Dróg Miejskich, nowy ma powstać między drzewami.

– Ukośne przejście dla pierwszych, do którego prowadzi, zostanie wyprostowane. Jeden rzut oka na projekt, który można znaleźć na naszej stronie, wystarczy, żeby tę zagadkę rozwiązać. Ciąg ulic Rudnickiego, Perzyńskiego i Podczaszyńskiego jest w tym momencie otwartym placem budowy. Na ile to możliwe, wszystkie nasze przebudowy staramy się realizować tak, by umożliwiać przejazd czy przejście w czasie ich trwania – wyjaśnia rzecznik ZDM Jakub Dybalski rzecznik ZDM.

Wykonawca ma utworzyć tam alternatywne przejście.

Czytaj też: Zarząd Zieleni zawiadomił policję ws. zniszczenia drzew na Modlińskiej

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PA