Służby oczyszczania miasta w akcji. Na stołecznych drogach pracuje 170 posypywarek RDC 03.12.2023 09:19 Na stołecznych drogach, od samego rana, pracuje 170 posypywarek. Jak przekazuje Warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta to w sumie 1500 km stołecznych dróg. Kierowcy przed wyruszeniem w podróż muszą pamiętać o odpowiednim przygotowaniu swoich pojazdów i zachowaniu ostrożności na drogach. — Skoro jest śnieg, to noga z gazu! Wolniej oznacza bezpieczniej — przypomina Artur Lipiec z KSP.

Na stołecznych ulicach, mostach i wiaduktach działają posypywarki (autor: RDC)

„170 posypywarek działa na tych ulicach, którymi kursują autobusy miejskie. To w sumie 1500 km stołecznych dróg.” — przekazał w niedzielę w komunikacie Warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta.

ZOM odpowiada tylko za ulice, którymi kursują autobusy miejskie. To część stołecznych dróg, pozostałe są oczyszczane m.in. na zlecenie urzędów dzielnic.

Warszawski ZOM informuje, że przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni jezdni i chodników. Monitoruje aktualne dane meteorologiczne i prognozy pogody.

Drogi krajowe przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracuje na nich 3070 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania — poinformowała w niedzielę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dodała, że warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność w niektórych rejonach kraju. GDDKiA zaapelowała o ostrożną jazdę.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaznaczyła, że warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność w niektórych rejonach kraju.

Błoto pośniegowe, lokalna śliskość występuje na terenie województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego w południowo-zachodniej części, podkarpackiego na: DK84 odcinek Olszanica–Krościenko, DK19 odcinek Miejsce Piastowe–Barwinek, DK28 odcinek Zarszyn–Sanok–Przemyśl, DK77 odcinek Rudnik nad Sanem–Sarzyna; Gorzyce–Stalowa wola, warmińsko-mazurskiego na: DK65 odcinek Zdunki–Prostki, DK57 odcinek Biskupiec–Dźwierzuty.

Dodano, że opady śniegu występują na terenie całego kraju z wyjątkiem województwa pomorskiego.

GDDKiA zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

W dzień ma być zachmurzenie duże, po południu możliwe większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu, nad samym morzem także deszczu ze śniegiem. Przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich Śląska i Małopolski miejscami o 7 cm, w strefie nadmorskiej o 8-10 cm. Temperatura maksymalna od -3 st. do 0 st., nad morzem do 4 st.; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów - lokalnie około -6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 60 km/h. Porywy wiatru mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Jak przygotować się do jazdy?

Artur Lipiec z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przypomina kierowcom, że warto zaplanować sobie dodatkowe minuty wychodząc z domu.

- Przejrzystość przedniej szyby. Musi być ta widoczność w polu widzenia kierowcy bardzo dobra. Pamiętamy o uzupełnieniu zbiorniczka w spryskiwaczach. Musimy zwrócić się również szczególną wagę na oświetlenie zewnętrzne, by, po pierwsze, było sprawne i żeby światła były czyste - mówi.

- Skoro jest śnieg, to noga z gazu! Wolniej oznacza bezpieczniej - dodaje policjant. - Najważniejsza rzecz, to dostosowanie prędkości do warunków, ale również do własnych umiejętności. Wtedy nie bierzemy ograniczeń prędkości, np. do 50 km/h, bo ta prędkość może być za duża - tłumaczy.

Mandat za odpalony silnik

Odśnieżając, nie zostawiajmy za długo odpalonego silnika.

- Oczywiście, jeżeli już rozmrażamy samochód, to silnik może pracować tylko do jednej minuty. Jeżeli będzie pracował dłużej, niestety możemy być ukarani mandatem karnym - przestrzega.

Uwaga do kierowców, którzy nie zmienili opon na zimowe - to już naprawdę konieczność!

