Coraz więcej punktów sprzedaży choinek w stolicy. „Ceny zwalają z nóg” Adam Abramiuk 12.12.2022 11:04 W Warszawie można już kupować choinki, ceny wahają się od 60 do nawet 300 zł. W wielu miejscach stolicy pojawiły się pierwsze punkty sprzedaży świątecznych drzewek. Tereny wyznaczają zarówno dzielnice, jak i drogowcy.

2 Gdzie w Warszawie kupić choinkę? (autor: RDC)

Święta coraz bliżej, a to oznacza, że na Mazowszu pojawia się coraz więcej miejsc, gdzie można kupić choinki.

– Sprzedawcy muszą mieć zgodę na zajęcie pasa drogowego – mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. – Z naszej strony co roku wyznaczamy kilkanaście miejsc w pasie drogowym, gdzie takie stoiska z choinkami mogą zostać ustawione. Wiadomo, że taka sprzedaż potrzebuje trochę terenu. Jeżeli są to drogi, to na zajęcie pasa trzeba uzyskać zezwolenie – wyjaśnia.

Nasz reporter Adam Abramiuk odwiedził punkt sprzedaży choinek na warszawskiej Woli. Sprzedawca – pan Łukasz – przyznał, że na razie klienci przychodzą i pytają.

ZDM jak na razie wydał siedem zgód na zajęcie terenu. Swoje tereny wydają również dzielnice. Dla przykładu na Bielanach podpisano jedną umowę, na Mokotowie jest piętnaście wniosków.

Choinki zaś można kupić w cenie od 60 do nawet 300 zł.

Miejsca, w których są sprzedawane świąteczne drzewka, można sprawdzać na stronie Zarządu Dróg Miejskich czy urzędów dzielnic.

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/PA