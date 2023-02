Chciał zmusić weterynarz do uśpienia psa. Kobieta została zaatakowana 28.02.2023 17:13 Zaatakował lekarkę weterynarii, bo odmówiła mu uśpienia psa. Do skandalicznej sytuacji doszło w Otwocku. 33-latek przemocą chciał zmusić kobietę do wykonania zabiegu. Na dodatek podczas tego ataku na weterynarz rzucił się także pies.

Zaatakował weterynarz, bo nie chciała uśpić jego psa (autor: Pixabay)

- Do gabinetu wszedł znany jej z wcześniejszych wizyt mężczyzna wraz z psem bez smyczy i kagańca, który od razu zażądał od niej uśpienia zwierzęcia. Kiedy ta odmówiła, mężczyzna wpadł w szał i rzucił się na nią z pięściami, chcąc ją w ten sposób zmusić do wykonania tego zabiegu. Na dodatek w wyniku tej agresji, w pewnym momencie rzucił się na nią również przyprowadzony przez mężczyznę pies, który ją pogryzł. Wówczas natychmiast wybiegła z gabinetu i wezwała pogotowie. Załoga karetki zabrała ją do szpitala - relacjonuje Paulina Harabin z otwockiej policji.

Mężczyzna został zatrzymany na terenie Warszawy i objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

