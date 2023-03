Bieg Kobiet w Warszawie. Pierwsze ograniczenia w ruchu już dziś [SPRAWDŹ] RDC 10.03.2023 20:18 W sobotę, 11 marca, o godz. 12:00 na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie odbędzie się II edycja Biegu Kobiet, połączona z piknikiem wojskowym, by uczcić na sportowo Międzynarodowy Dzień Kobiet. W tym roku uczestnicy pokonają dystans 11 550 metrów, to liczba kobiet-żołnierzy w Wojsku Polskim. W związku z wydarzeniem autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe. Będą również ograniczenia w ruchu.

Bieg Kobiet w Warszawie i zmiany w ruchu (autor: Pixabay)

W sobotę na terenie letniej rezydencji króla Stanisława Augusta, rozegrany zostanie bieg na dystansie 11 550 metrów, pod hasłem „Dołącz do nas”. Liczba ta nawiązuje do 11 550 kobiet żołnierzy, które służą w Wojsku Polskim. Rywalizacji na głównym dystansie – w którym udział mogą wziąć zarówno panie, jak i panowie, którzy chcą sportowo uczcić Międzynarodowy Dzień Kobiet – towarzyszyć będą biegi dla dzieci (na 100, 200 i 800 metrów) oraz piknik z pokazem sprzętu wojskowego.

Z powodu imprezy „Bieg Kobiet” wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu i parkowaniu. Przez całą sobotę, 11 marca, na ul. Myśliwieckiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju także na wyznaczonych miejscach postojowych wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

W godz. 0:01–18:00 zamknięte będą także ulice Agrykola – na odcinku od ul. Jazdów do Szwoleżerów – oraz Myśliwiecka – od ul. Łazienkowskiej do Szwoleżerów. Kierowcy jadący ulicą Rozbrat w stronę ronda Sedlaczka będą musieli skręcić w prawo, w górę ulicy Myśliwieckiej lub w lewo w Łazienkowską w stronę Wisłostrady. Ulica Szwoleżerów będzie się kończyć ślepo zaraz za skrzyżowaniem z ulicą Kawalerii. Dojazd do posesji położonych przy Myśliwieckiej będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Łazienkowskiej.

W związku z tym zmianami, w sobotę 11 marca, autobusy linii 108 i 162 będą jeździć objazdem. Od początku kursowania do około godz. 18:00 – w obu kierunkach – autobus pojadą ulicami Czerniakowską, Łazienkowską do Rozbrat. Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków Agrykola 01 i 02, Dragonów 01, Rozbrat 03 oraz Szwoleżerów 04.

