Awaria wodociągowa na Augustówce. To już kolejna w ostatnich dniach w Warszawie Mariusz Niedźwiecki 19.12.2022 16:42 Kolejne awarie wodociągowe w Warszawie. Rano informowaliśmy o kilku takich przypadkach, od wczoraj wody w kranach nie mają m.in. mieszkańcy Kredytowej w Śródmieściu. Po południu doszło do kolejnej awarii – tym razem na Augustówce.

Awarie wodociągowe w Warszawie (autor: MPWiK Warszawa)

– Pękła rura na Augustówce w Wilanowie na wysokości ogródków działkowych – mówi Jolanta Maliszewska z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. – Doszło tam do pęknięcia rury w trawniku. Woda podmyła okoliczne tereny działkowe. W tej chwili dostępu do wody nie mają trzy budynki. Jest to dość skomplikowana awaria w usunięciu z uwagi na trudny teren – wyjaśnia.

Ponadto spółce brakuje ekip do usuwania awarii. – Pracujemy nad zorganizowaniem ekipy naprawczej, trudne warunki atmosferyczne powodują wzrost liczby awarii. W tej chwili nie jestem w stanie podać, ile czasu potrzeba na usunięcie tej awarii – dodaje Maliszewska.

Również dziś na Woli, w okolicach ronda Wolnego Tybetu, robotnicy firmy Strabag uszkodzili jedną z rur, woda zalała jezdnię. Trwa usuwanie tej awarii.

Ze strony MPWiK wynika, że w stolicy jest teraz około 20 miejsc, w których nie ma wody, m.in. na Ursynowie, Bemowie, Pradze Południe i w Ursusie.

