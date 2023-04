Akcja Żonkile 2023 w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim Adrian Pieczka 19.04.2023 16:09 Na ulicach miast 11. edycja akcji Żonkile. Z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, tysiące wolontariuszy rozdaje papierowe żółte kwiaty. Na miejscu byli nasi reporterzy.

Akcja Żonkile w Warszawie (autor: RDC)

Ponad 3 tysiące wolontariuszy i wolontariuszek wyszło na ulice w Polsce, by wręczać przechodniom papierowe żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania w getcie.

- Żonkile rozdajemy m.in. w okolicy, w której znajdowało się getto - mówi Weronika, jedna z wolontariuszek akcji Żonkile. - Można nas znaleźć od Muzeum Polin poprzez Stawki, Zamenhofa aż do Placu Bankowego, a nawet dalej. Postaramy się zażółcić całą Polskę żonkilami i pamiętać nie tylko o powstańcach, którzy walczyli z bronią, ale tych, którzy ukrywali się pod ziemią. Cywilów, którzy czekali na każdy dzień, żeby ten dzień był wolny - tłumaczy.





Ale również na głównych ulicach całej Warszawy można dziś spotkać ponad 3 tysiące wolontariuszy, którzy do wieczora będą rozdawać kwiaty.

- Symbol żółtego żonkila wziął się od historii ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej Marka Edelmana - mówi wolontariuszka. - Mark Edelman dostawał żółte kwiaty od nieznanej osoby. Najczęściej właśnie żonkile. I składał je pod pomnikiem bohaterów getta. Tu przy Muzeum Polin. Co roku. A żółty żonkil to też symbol nadziei, więc to też taka nadzieja, którą Mark Edelman składał, aby pamiętać - wyjaśnia.





W tym roku pierwszy raz w historii tej akcji wolontariusze będą rozdawać papierowe kwiaty na ulicach aż sześciu polskich miast: w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Białymstoku, Lublinie i Wrocławiu.

19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej, a także pierwsze powstanie wielkomiejskie w okupowanej Europie.

