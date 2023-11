Iga Świątek zagra w półfinale WTA Finals z Aryną Sabalenką

Świątek przez fazę grupową przeszła w świetnym stylu. Najpierw pokonała Czeszkę Marketę Vondrousovą 7:6 (7-3), 6:0, potem Amerykankę Coco Gauff 6:0, 7:5, a teraz nie dała szans Jabeur. Spotkanie trwało zaledwie godzinę i dziewięć minut.

Mimo silnego wiatru Polka popełniła w tym meczu tylko 11 niewymuszonych błędów, a rywalka aż 23. W dodatku początkowo spotkanie przerywały opady deszczu.

W pierwszym secie od stanu 1:1 podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego wygrała pięć kolejnych gemów i zamknęła partię. W drugim Tunezyjka sprawiła jej tylko nieznacznie więcej problemów.

To było siódme w historii spotkanie tych zawodniczek i piąta wygrana Świątek.

Świątek do meczu z Jabeur przystępowała będąc już pewną gry w półfinale, bo we wcześniejszym piątkowym meczu Gauff nie zdołała pokonać Vondrousovej w dwóch setach. Amerykanka wygrała 5:7, 7:6 (7-4), 6:3.

THIS is how you finish a match 🔥@iga_swiatek defeats Jabeur and goes 3-0 in the Chetumal Group!#WTAFinals pic.twitter.com/V6bQk0vYaD