Co najmniej trzy osoby zginęły w wypadku autobusu. Pojazd wpadł do jeziora

Co najmniej trzy osoby zginęły, a cztery zostały poważnie ranne w wypadku autobusu, do którego doszło w północno-zachodniej Norwegii. Autobus wiozący 58 pasażerów, wypadł z drogi i częściowo wpadł do wód jeziora Asvatnet około 200 kilometrów na zachód od Narwiku.