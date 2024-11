Donald Trump: Ameryka dała nam bezprecedensowe zwycięstwo RDC 06.11.2024 08:58 Donald Trump wygłosił pierwsze po wyborach przemówienie, w którym podziękował za wybranie go na prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że to kandydat Republikanów zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Wybory w USA (autor: Caroline Brehman/PAP/EPA)

Kandydat Republikanów w wyborach prezydenckich Donald Trump wygrał w stanie Pensylwanii, w kluczowym stanie wahającym się, co daje mu 19 głosów elektorskich – podała Associated Press. Tym samym według obliczeń agencji Trump ma 267 głosów elektorskich i brakuje mu zaledwie trzech do pokonania Kamali Harris.

Donald Trump po zakończeniu głosowania wygłosił pierwsze przemówienie, w którym podziękował Amerykanom, którzy na niego głosowali. Powiedział, że otrzymał "bezprecedensowy mandat" od narodu, a Partia Republikańska przejęła kontrolę nad Senatem.

„To wspaniałe zwycięstwo narodu amerykańskiego” – powiedział Trump dodając, że będzie "walczył o każdego obywatela. Podziękował też swojej rodzinie i kandydatowi na wiceprezydenta, D.J. Vance'owi.

Jak podaje AP, zwycięstwo na Alasce lub w którymkolwiek z pozostałych stanów wahających się - Michigan, Wisconsin, Arizonie lub Nevadzie – sprawi, że Trump po czterech latach powróci do Białego Domu.

Według AP Trump ma w Pensylwanii przewagę ok. 175 tys. głosów nad Harris.

Jak podał sztab wyborczy Kamali Harris nie wygłosi we wtorek przemówienia w wieczór wyborczy na swojej alma mater Howard University.

– Ta decyzja Kamali Harris o tym, żeby nie wygłosić dzisiaj przemówienia, przypomina to, co 8 lat temu zrobiła Hillary Clinton, czyli wysłała przedstawicieli swojej kampanii do ogłoszenia informacji, że się nie pojawi w sztabie i nie wygłosi przemówienia. Jest teraz więcej porównań i odniesień do wyścigu wyborczego sprzed 8 lat, kiedy Trump „zmiótł” rywalkę – wskazała w Poranku Polskiego Radia RDC Marta Zdzieborska z „Tygodnika Powszechnego”.

Kandydat Republikanów zdobył dotychczas 267 głosów elektorskich, a kandydatka Demokratów - 214.

Czytaj też: Który kandydat na prezydenta USA będzie najlepszy dla Polski? Debata RDC