Pożar dyskoteki w Hiszpanii. Zginęło co najmniej 13 osób RDC 02.10.2023 13:28 Grupa poszukiwanych osób, które były w dyskotece w Murcji, na południowym wschodzie Hiszpanii, podczas niedzielnego pożaru lokalu przeżyła tragiczne zdarzenie - poinformował w poniedziałek rząd wspólnoty autonomicznej Murcji. W związku z pożarem, w którym zginęło 13 osób a 24 zostały ranne, w regionie ogłoszono trzydniową żałobę.

Pożar w dyskotece w Hisdzpanii (autor: PAP/EPA/MARCIAL GUILLEN)

Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru dyskoteki w Murcji. Wcześniej informowano, że w pożarze zginęło dziewięć osób. 24 osoby są ranne. Jak wyjaśnił szef regionalnego rządu Fernando Lopez Miras, do poniedziałkowego popołudnia służbom udało się nawiązać kontakt ze wszystkimi zaginionymi, którzy w niedzielę rano przebywali na terenie dyskoteki w kompleksie rozrywki Atalayas, gdzie doszło do pożaru.

“Służbom udało się już nawiązać kontakt ze wszystkimi poszukiwanymi” - powiedział Lopez Miras, precyzując, że w ostatnich godzinach “nawiązano kontakt z dwoma osobami uznawanymi za wciąż zaginione”.

Dodał, że informację o odnalezieniu wszystkich poszukiwanych osób potwierdziło też przedstawicielstwo rządu Hiszpanii we wspólnocie autonomicznej Murcji.

Poszukiwania trwają

Do tragicznego pożaru doszło w niedzielę około godz. 6 w dyskotece, w której przebywało około 40 osób. Byli oni uczestnikami zabawy urodzinowej.

Według policji, która w niedzielę wieczorem wciąż poszukiwała siedmiu osób, prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia była awaria instalacji elektrycznej.

Pomimo deklaracji rządu Murcji o odnalezieniu poszukiwanych osób lokalna policja ogłosiła, że kontynuuje poszukiwania, gdyż nie wyklucza, że w zgliszczach mogą znajdować się ciała osób, których zaginięcie nie zostało przez nikogo zgłoszone.

Czytaj też: Prokuratura wydała list gończy za kierowcą, który spowodował wypadek na autostradzie A1