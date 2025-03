Poprawa stanu zdrowia papieża. Franciszek podziękował wiernym za pamięć i medykom za opiekę RDC 09.03.2025 16:31 Stan Papieża Franciszka, który w związku z zapaleniem płuc od 23 dni przebywa w rzymskiej klinice Gemelli, jest „stabilny i świadczy o dobrej odpowiedzi na terapię”. Ojciec Święty w rozważaniach na Anioł Pański napisał, że w czasie przedłużającego się pobytu w szpitalu doświadcza troskliwej służby i czułej opieki, za co jest bardzo wdzięczny. Podziękował za modlitwy.

Jak się czuje papież? (autor: PAP/EPA/FABIO CIMAGLIA)

Biuro Prasowe Watykanu w niedzielę rano poinformowało, że papież spędził spokojną noc i wypoczywa. Franciszek przebywa od 23 dni w klinice Gemelli w związku z zapaleniem płuc.

Jednozdaniowy komunikat oznacza, że papież nie miał żadnych problemów z oddychaniem. Wczoraj wieczorem w biuletynie lekarskim podano, że od kilku dni stan zdrowia Franciszka lekko się poprawia. Wyniki badań krwi są w normie. Papież nie gorączkuje.

Zdaniem lekarzy utrzymujący się stan stabilny wskazuje, iż organizm Franciszka reaguje prawidłowo na podjętą terapię. Jednak lekarze w dalszym ciągu powstrzymują się od formułowania prognoz. Wczoraj po południu Franciszek na zmianę odpoczywał i pracował.

Papież przyjął w szpitalu sekretarza stanu i jego zastępcę

Papież Franciszek przyjął w niedzielę w Poliklinice Gemelli sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Pietro Parolina i jego zastępcę, arcybiskupa Edgara Pena Parrę - poinformowało watykańskie biuro prasowe. To była ich kolejna wizyta podczas trwającej ponad trzy tygodnie hospitalizacji.

Jak wyjaśniono, papież regularnie spotyka się z sekretarzem stanu i jego zastępcą, a te spotkania kontynuuje także podczas pobytu w szpitalu.

To również okazja do tego, by przekazać Franciszkowi informacje o sytuacji w Kościele i na świecie - dodano.

Papież podziękował lekarzom za opiekę i wiernym za modlitwy

Papież Franciszek w rozważaniach na niedzielną modlitwę Anioł Pański, przygotowanych w szpitalu, podziękował całemu personelowi medycznemu za opiekę i wszystkim za modlitwy w jego intencji. Zaapelował o pokój na świecie, w tym na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

W opublikowanym przez Watykan tekście papież napisał o rozpoczęciu Wielkiego Postu przypominając, że „wzywa on do nawrócenia serca i prowadzi do radości Wielkanocy”.

„Zaangażujmy się, aby był to czas oczyszczenia i duchowej odnowy, drogą rozwoju w wierze, nadziei i miłości” - zachęcił.

Franciszek nawiązał do odprawionej w niedzielę rano na placu Świętego Piotra mszy dla tysięcy uczestników Jubileuszu Wolontariatu, zorganizowanego w ramach Roku Świętego.

„W naszych społeczeństwach zbyt podporządkowanych logice rynku, gdzie wszystkiemu grozi to, że zostanie poddane kryterium interesu i dążenia do zysku, wolontariat jest proroctwem i znakiem nadziei, bo daje świadectwo pierwszeństwa bezinteresowności, solidarności i służbie najbardziej potrzebującym” - podkreślił.

Papież wyraził wdzięczność wszystkim wolontariuszom za to, że poświęcają swój czas i swoje zdolności.

„Dziękuję - dodał - za bliskość i czułość, z jakimi otaczacie opieką innych rozbudzając w nich nadzieję”.

Franciszek wyznał: „Podczas mojego przedłużonego pobytu w szpitalu ja także doświadczam serdeczność opieki, zwłaszcza ze strony lekarzy i pracowników medycznych, którym dziękuję z całego serca”.

„Będąc tutaj myślę o tylu osobach, które w różny sposób są blisko chorych i są dla nich znakiem obecności Boga. Potrzebujemy tego cudu czułości, jaki towarzyszy tym, kto jest w chwili próby przynosząc trochę światła w nocy bólu” - napisał.

Papież zaznaczył: „Chciałbym podziękować wszystkim, którzy okazują mi swoją bliskość w modlitwie; dziękuję wszystkim z całego serca. Ja także modlę się za was”.

Zapewnił, że przyłącza się duchowo do tych, którzy począwszy od niedzieli będą uczestniczyć w rekolekcjach Kurii Rzymskiej.

Franciszek dodał : „Razem przywołujemy dar pokoju, zwłaszcza na umęczonej Ukrainie, w Palestynie, Izraelu, Libanie. Birmie, Sudanie i Demokratycznej Republice Konga”.

„Z niepokojem dowiaduję się o wznowieniu przemocy w niektórych strefach Syrii. Proszę o to, by definitywnie się skończyły, przy pełnym poszanowaniu wszystkich etnicznych i religijnych części składowych Syrii, zwłaszcza cywilów" - zaapelował.

Papież zakończył następująco: „Zawierzam was wszystkich macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi. Dobrej niedzieli i do zobaczenia”.

