MSZ przekazało informację o zawieszeniu broni w Strefie Gazy RDC 25.11.2023 16:44 Z zadowoleniem przyjmujemy informację o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, co pozwoliło na uwolnienie pierwszej grupy zakładników, w tym obywatelki RP, i zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej do enklawy - poinformowało w sobotę Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

MSZ przekazało informację o zawieszeniu broni w Strefie Gazy (autor: PAP/EPA/ATEF SAFADI)

"Z zadowoleniem przyjmujemy informację o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, co pozwoliło na uwolnienie pierwszej grupy zakładników, w tym obywatelki RP, i zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej do enklawy" - poinformowano. MSZ wskazało, że jest to rezultat nieprzerwanych międzynarodowych wysiłków dyplomatycznych.

MSZ pogratulowało wszystkim partnerom zaangażowanym w osiągnięcie tego ważnego kroku. "Mamy nadzieję, że zawieszenie broni zostanie utrzymane. Podkreślamy konieczność jak najszybszego uwolnienia wszystkich uprowadzonych osób" - wskazano.

"Jednocześnie Polska w dalszym ciągu stanowczo domaga się wyrażenia przez Izrael zgody na bezpieczne opuszczenie Strefy Gazy przez pozostałych obywateli RP" - podkreślono w komunikacie.

