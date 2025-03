Keir Starmer: Londyn i Paryż będą pracować z Kijowem nad planem zakończenia walk RDC 02.03.2025 18:51 Wielka Brytania, Francja i inne kraje będą współpracowały z Ukrainą w sprawie planu zakończenia walk, który następnie przedyskutujemy ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział w niedzielę premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer po szczycie przywódców w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii ogłosił też powołanie „koalicji chętnych” na rzecz misji pokojowej na Ukrainie. Keir Starmer zapowiedział, że jego kraj weźmie udział w tej inicjatywie.

Keir Starmer (autor: PAP/EPA/CHRIS J. RATCLIFFE / POOL)

Na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu poświęconego obronności, bezpieczeństwu i Ukrainie, Starmer oświadczył, że celem spotkania było zjednoczenie partnerów wokół tej inicjatywy oraz wysiłków, by „wzmocnić Ukrainę i wesprzeć sprawiedliwy i trwały pokój dla dobra nas wszystkich”.

Misja pokojowa

Brytyjski premier chce budować koalicję ws. wysłania na Ukrainę wojska, które miałoby strzec ewentualnej umowy pokojowej. Przemawiając tuż po londyńskim szczycie Keir Starmer przyznał, że nie wszyscy chcą być częścią tego przedsięwzięcia

„Nie każdy kraj będzie miał poczucie, że może się w to włączyć. Ale to nie może znaczyć, że będziemy siedzieć z założonymi rękami. Zamiast tego ci, którzy tego chcą, zintensyfikują planowanie. Zjednoczone Królestwo jest gotowe, by to wesprzeć przy pomocy żołnierzy na ziemi i samolotów w powietrzu, razem z innymi. Europa musi wziąć na siebie ciężar” - powiedział brytyjski premier.

Kolejna pożyczka dla Ukrainy

Zapowiedział też kolejną pożyczkę, która ma umożliwić Ukraińcom wzmocnienie obrony przeciwlotniczej.

„Dziś ogłaszam nową umowę, która pozwala Ukrainie wykorzystać 1,6 miliarda funtów brytyjskiego finansowania eksportowego na zakup ponad 5 tysięcy pocisków przeciwlotniczych, które zostaną wyprodukowane w Belfaście, tworząc miejsca pracy w naszym znakomitym sektorze obronnym. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla ochrony krytycznej infrastruktury teraz i wzmocnienia Ukrainy w zapewnieniu pokoju, gdy nadejdzie” - powiedział.

Keir Starmer podkreślił, że nie wolno dopuścić do „słabego porozumienia”, takiego jak w Mińsku. Rosja może je bowiem z łatwością złamać.

Premier Wielkiej Brytanii podkreślił, że każde przyszłe porozumienie musi być poparte siłą i każdy kraj musi się do tego przyczynić.

