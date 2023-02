„Zawodnicy są w dobrej formie”. Dziś szczypiorniści Wisły Płock podejmą Chrobrego Głogów Katarzyna Piórkowska 04.02.2023 12:14 Szczypiorniści Wisły Płock wracają do gry po dwumiesięcznej przerwie. Dziś na inaugurację rundy rewanżowej podejmują w Orlen Arenie Chrobrego Głogów. – Drużyna Nafciarzy w komplecie jest gotowa do gry – mówi prezes klubu Robert Czwartek.

Wisła Płock vs Chrobry Głogów (autor: SPR Wisła Płock)

– To dla nas bardzo ważne, ponieważ do gry wróci Niko Mindegía i Georgo Fazekas po kontuzjach. Nasi zawodnicy są gotowi do gry. Wystąpili już w trzech sparingach, więc ich forma jest dobra. Zawodnicy, szczególnie nasi kadrowicze, którzy wrócili z mistrzostw, też są w dobrej formie – zapewnia Roberta Czwartek.

Mecz 14. kolejki PGNiG superligi między Wisłą Płock i Chrobrym Głogów rozpocznie się w Orlen Arenie o godz. 19:00. Pierwsze spotkanie w Głogowie Nafciarze wygrali 36 do 24.

