Magda Linette dla RDC: postawiłam się Azarence i to mi dodało pewności siebie

Postawiłam się Azarence i to mi dodało pewności siebie - powiedziała w rozmowie z Radiem dla Ciebie tenisistka, Magda Linette. Polska zawodniczka dotarła do półfinału tegorocznego Australian Open co jest ogromnym sukcesem. Przegrała tylko z triumfatorką turnieju - Aryną Sabalenką.