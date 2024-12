Dziś Światowy Dzień Futbolu. Dla kogo rózgi, a dla kogo prezenty w polskiej Ekstraklasie? Łukasz Starowieyski 10.12.2024 04:40 Jest najpopularniejszym sportem na świecie. Trenuje go 265 milionów osób. Dziś Światowy Dzień Futbolu. W przedświątecznej atmosferze, dzień po zakończeniu sezonu ligowego w Polsce, rozdajemy prezenty i rózgi piłkarzom, trenerom i działaczom polskiej Ekstraklasy.

RDC

Wyjąwszy piłkarzy Legii i Jagiellonii, których czekają jeszcze mecze pucharowe, wszyscy mogą już powoli wczuwać się w świąteczną atmosferę. Nie dla wszystkich klubów będą to wesołe święta.

– Jak mam komuś dać rózgę to działaczom Śląska Wrocław. Nie wytrzymali ciśnienia. Zrobili bardzo wiele, żeby ta drużyna się rozpadła i to jest pierwszy kandydat do spadku – mówił w „Magazynie Sportowym” RDC o wicemistrzu Polski Marcin Szymczyk, dziennikarz Legia Net.

Z zawodników najbardziej zawiódł go napastnik Legii Jean Pierre Nsame.

– Był zapowiadany jako bomba transferowa, transfer z wyższej półki. Miał zdobywać 15-20 goli na sezon minimum – przypomina Szymczyk.

Komu prezent? – Spróbuję niekonwencjonalnie. Radek Murawski, który był w tle zupełnie, i nagle okazało się, że może też być sercem i motorem Lecha, jest w tej chwili dyrygentem drużyny, która jest liderem Ekstraklasy – ocenił z kolei Cezary Olbrycht z Canal plus.

Trenerzy z prezentami? Nasi goście stawiali na szkoleniowców pucharowiczów – Adriana Siemienica i Gonzalo Feio, a także prowadzącego Cracovię Dawida Kroczka.

Piłkarze Ekstraklasy wrócą do gry 31 stycznia.

Czytaj też: Wygrana Legii na wyjeździe. Wojskowi pokonali Zagłębie Lubin 3:0