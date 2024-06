Zagłosuj na sportowca maja w plebiscycie Magazynu Sportowego RDC! Łukasz Starowieyski 03.06.2024 12:00 Kto zostanie sportowcem maja na Mazowszu? Rusza plebiscyt „Magazynu Sportowego” Radia dla Ciebie. O tytuł tym razem walczą himalaista Karol Adamski, piłkarz ręczny Przemysław Krajewski i futbolista Cezary Demianiuk.

RDC

Można już głosować w plebiscycie „Magazynu Sportowego” RDC na sportowca maja na Mazowszu. Nominowani to himalaista Karol Adamski, piłkarz ręczny Przemysław Krajewski i futbolista Cezary Demianiuk.

Na szczycie Mount Everest stanął Karol Adamski. Dla himalaisty z Radomia to kolejne niezwykłe osiągnięcie. Na swoim koncie ma już trzy ośmiotysięczniki.

W naszym plebiscycie rywalizuje Przemysławem Krajewskim. Piłkarz ręczny Wisły Płock, wraz ze zespołem świętował zdobycie tytułu Mistrza Polski. W finale nafciarze pokonali odwiecznych rywali Industrię Kielce. To pierwsze złoto dla płocczan od 13 lat. Krajewski to były reprezentant Polski. Z narodową drużyną zdobył m.in. brąz mistrzostw świata.

Trzecim kandydatem jest napastnik Pogoni Siedlce Cezary Demianiuk. 31-latek to najlepszy strzelec drużyny, która awansowała do I ligi piłkarskiej. Zdobył 17 bramek. Zespół z Siedlec wrócił do pierwszej ligi po 6 latach.

Zwycięzcę plebiscyty poznamy 17 czerwca.

Krok 1 z 4 NASTĘPNY KROK Zagłosuj na Sportowca Maja 2024 Karol Adamski Przemysław Krajewski Cezary Demianiuk

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/rdcplayer.