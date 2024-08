Paralimpijczycy odebrali nominacje do reprezentacji Polski na igrzyska Przemysław Paczkowski 09.08.2024 21:29 Do Paryża na igrzyska paralimpijskie pojedzie 84 sportowców, którzy będą reprezentowali nasz kraj w 15 dyscyplinach. Dziś odebrali nominacje i złożyli ślubowanie olimpijskie. Dziewięcioro z nich wystartuje ze wsparciem asystenta, pilota lub przewodnika. — To już jest powód do dumy, a zarazem wielkie wyróżnienie — powiedział prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga.

Paralimpiada - polscy sportowcy złożyli ślubowanie (autor: PAP/Piotr Nowak)

Sportowcom za uzyskanie kwalifikacji gratulował prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga.

— To już jest powód do dumy, a zarazem wielkie wyróżnienie. Udowodniliście tym samym, że wchodzicie, wielu z Was po raz kolejny, w absolutny szczyt do elity sportu osób z niepełnosprawnościami, do tego świata sportu paralimpijskiego — powiedział Szeliga.

Mazowsze na igrzyskach paralimpijskich reprezentować będzie 19 sportowców — m.in. dziewięciokrotny medalista igrzysk w szermierce Dariusz Pender z klubu IKS AWF Warszawa.

— Jestem pozytywnie nastawiony. Startuję, zakwalifikowałem się, cieszę się. Są to moje siódme igrzyska paralimpijskie, więc to już jest paręnaście lat. Staram się jak mogę, wychodzi, cieszę się. Emocje są na pewno, bo jestem reprezentantem Polski. To dla mnie wyróżnienie. Jadę z głodną głową. Nie ma co analizować. Startuję, jeżeli wyjdzie to ok, jeżeli nie to nie ma końca świata — podkreślił multimedalista igrzysk.

Igrzyska paralimpijskie rozpoczynają się 28 sierpnia i potrwają do 8 września.

