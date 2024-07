Ostatnie ślubowanie w Centrum Olimpijskim przed IO. „Jesteśmy gotowi” Miłosz Kuter 23.07.2024 18:09 Ostatnia grupa polskich sportowców złożyła w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie ślubowanie przed igrzyskami w Paryżu. Ceremonia otwarcia odbędzie się 26 lipca. — Jadą najlepsi z najlepszych. Będziemy się cieszyć z każdego waszego sukcesu — powiedział szef resortu sportu Sławomir Nitras. Kolejne ślubowania polskich sportowców będą się już odbywały w Domu Polskim w Paryżu.

Ostatnia grupa polskich sportowców złożyła ślubowanie w Centrum Olimpijskim (autor: RDC)

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się już za trzy dni. Polscy zawodnicy złożyli ślubowania i otrzymali nominacje przed wyjazdem do Paryża. Ceremonia miała miejsce w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.

— Pamiętajmy, że na te igrzyska po raz pierwszy jedzie więcej kobiet niż mężczyzn. Chciałbym państwu wszystkim serdecznie pogratulować. Wiem, ile pracy kosztowało was uzyskanie kwalifikacji. Jadą najlepsi z najlepszych. Będziemy się cieszyć z każdego waszego sukcesu — powiedział szef resortu sportu Sławomir Nitras.

— Razem z wszystkimi Polakami będziemy wam kibicowali, żebyście dostarczyli nam jak najwięcej radości — dodał prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

Na uroczystości pojawili się przedstawiciele kajakarskiego sprintu, kolarstwa szosowego, kolarstwa torowego, kolarstwa górskiego, szermierki, siatkówki oraz zapasów.

— Jesteśmy gotowi — powiedział naszemu reporterowi siatkarz reprezentacji Polski Aleksander Śliwka. — Czujemy się dobrze, czujemy dumę przede wszystkim z faktu, że jesteśmy po uroczystym ślubowaniu w stulecie polskiego olimpizmu. Jest to dla nas wielki dzień, dla całego polskiego ruchu olimpijskiego. Jesteśmy podekscytowani tym, że już dziś przyjedziemy do wioski olimpijskiej, będziemy mogli zacząć aklimatyzację na miejscu, zapoznanie się ze wszystkim, rozpoczęcie przygotowań do pierwszego spotkania — podkreślił.

Ślubowanie złożył także radomski zapaśnik Arkadiusz Kułynycz.

— Celem jest oczywiście medal, jak najlepszego i najcenniejszego kruszcu — oczywiście złoty. Ale gdyby ktoś w ciemno powiedział, że będę srebrnym bądź brązowym medalistą, to myślę, że też bym się zgodził. Forma już jest gotowa, teraz tylko utrzymanie i 7-8 wchodzę do gry — powiedział Kułynycz.

Kolejne ślubowania polskich sportowców będą się już odbywały w Domu Polskim w Paryżu. W pierwszym z nich w piątek rano będzie uczestniczyła m.in. trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk, która będzie chorążą reprezentacji Polski wraz z reprezentantem koszykówki 3x3 Przemysławem Zamojskim.

Ceremonię otwarcia igrzysk zaplanowano na piątek, chociaż sportowa rywalizacja w rugby 7 i piłce nożnej rozpocznie się już w środę. Zakończenie imprezy 11 sierpnia.

