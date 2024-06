Hawk-eye, gwiazdy boiska w rolach ekspertów, za mikrofonem legenda. Euro 2024 w TVP Sport RDC 14.06.2024 14:27 Dzięki hawk-eye zobaczymy statystyki podczas transmisji w czasie rzeczywistym - mówił w „Poranku RDC” Jakub Kwiatkowski. Szef stacji TVP Sport, która jako jedyny nadawca w Polsce wyemituje wszystkie mecze Euro 2024, zapowiedział, czego możemy spodziewać się podczas oglądania rozpoczynających się dziś mistrzostw Europy w piłce nożnej. Pierwsza transmisja już dziś - o 21:00 rozpocznie się mecz otwarcia, w którym zmierzą się Niemcy i Szkocja.

Jakub Kwiatkowski (autor: RDC)

O nowych technologiach w transmisjach meczów Euro 2024 rozmawialiśmy w „Poranku RDC” z Jakubem Kwiatkowskim. Szef TVP Sport podkreślał, że stacja pokaże wszystkie spotkania rozpoczynających się dzisiaj mistrzostw. Mecze będzie można oglądać online, w aplikacji mobilnej.

Posłuchaj rozmowy | Euro 2024 | Jakub Kwiatkowski

Dostaniemy tam też transmisję z wykorzystaniem kamer w systemie hawk-eye.

- Dzięki wykorzystaniu tych kamer będzie transmisja, w której zobaczymy dodatkowe, statystyczne informacje, które się będą w czasie rzeczywistym pojawiały na obrazie, nazwisko nad głową, radar z poruszającymi się piłkarzami, widzimy ustawienie obu drużyn na boisku, z jaką szybkością piłka się przemieszcza, na jaką wysokość dany zawodnik wyskoczył w powietrze, z jaką siłą piłka leciała do bramki - mówił Kwiatkowski.





W technologii haw-eye na YouTube TVP Sport będzie transmitowany dzisiejszy mecz otwarcia, Niemcy - Szkocja o 21:00.

Gwiazdy boiska w rolach ekspertów, za mikrofonem legenda

Na fotelach ekspertów podczas transmisji zasiądą byli reprezentanci Polski: Jakub Błaszczykowski, Łukasz Fabiański i Łukasz Piszczek.

- Nie był to jakiś specjalny kłopot porozumieć się z trzema legendarnymi, byłymi reprezentantami Polski. Ponad 230 meczów wspólnie rozegranych w reprezentacji Polski. Kuba Błaszczykowski, Łukasz Piszczek, Łukasz Fabiański, trzech przyjaciół z boiska. Panowie będą z nami właśnie na stadionach meczowych przy okazji spotkań reprezentacji Polski - mówił w „Poranku RDC” dyrektor TVP Sport.



Na mistrzostwa Europy wraca w roli komentatora Dariusz Szpakowski.

- Trzeba było go przekonywać, żeby komentował mecze Polaków - zdradził kulisy powrotu legendy dziennikarstwa sportowego dyrektor TVP Sport. - Pierwotnie rozmawialiśmy o tym, że Darek skomentuje część, wybrane mecze Euro 2024. Ja mu zasugerowałem, że może zechciałby komentować właśnie mecz barażowy. W nocy po meczu z Estonią zdecydował się, że jednak pojedzie do Cardiff i skomentuje ten mecz barażowy. Po tym barażu mówi: „A może jednak jeden mecz skomentuje”. No i będzie komentował drugie spotkanie w reprezentacji Polski - powiedział.



Mecz drużyny gospodarzy - Niemiec - ze Szkocją o godzinie 21 w Monachium zainauguruje 17. edycję piłkarskich mistrzostw Europy. Będzie to pierwsze z 51 spotkań imprezy, której historia sięga 1958 roku. Polska wystąpi w niej po raz piąty.

Kto gra w Euro 2024?

Najbardziej utytułowani są Niemcy i Hiszpanie, którzy triumfowali w mistrzostwach Starego Kontynentu po trzy razy. Tytułu wywalczonego trzy lata temu bronić będą Włosi.

Po raz trzeci w ME zagrają 24 reprezentacje. Zostały one podzielone na sześć grup. Po dwie czołowe z każdej oraz cztery z najlepszym bilansem spośród tych, które zajmą trzecie lokaty, awansują do 1/8 finału. Począwszy od tej fazy obowiązywać będzie system pucharowy, czyli przegrywający odpada. Finał - 14 lipca na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Poza Monachium i Berlinem, status miast-gospodarzy ma osiem innych ośrodków: Duesseldorf, Stuttgart, Kolonia, Lipsk, Dortmund, Gelsenkirchen, Frankfurt nad Menem i Hamburg, gdzie w niedzielę występy w Euro 2024 spotkaniem z Holandią rozpoczną polscy piłkarze.

Później ich rywalami będą jeszcze Austria - 21 czerwca w Berlinie oraz Francja - cztery dni później w Dortmundzie.

Będzie to piąty start biało-czerwonych w tej imprezie. Dotychczas trzykrotnie odpadli po fazie grupowej, a osiem lat temu we Francji dotarli do ćwierćfinału, przegrywając w nim w serii rzutów karnych z późniejszym triumfatorem - Portugalią.

