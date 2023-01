Australian Open. J. Zieliński zagra w nocy o finał debla. „W parze z Nysem ma dobre wyniki” Przemysław Paczkowski 25.01.2023 10:21 Polski tenisista Jan Zieliński zagra w nocy o finał deblowego Australian Open. W parze z Monakijczykiem Hugo Nysem zmierzą się w półfinale z parą z Francji. Na ich drodze stanie Jeremy Chardy i Fabrice Martin.

- Zieliński w parze z Nysem odnoszą dobre wyniki - mówi naczelny magazynu Tenisklub Adam Romer. - To jest duży sukces. Jak najbardziej zasłużony awans do półfinału. Przy czym ja podkreślam, oni pokonali po drodze parę numer dwa, bardzo dobra para. To też absolutnie pokazuje, że ta polsko-monakijska para będzie się w tym roku liczyła na pewno o turniej masters - wskazuje.





Trenerem Zielińskiego jest Mariusz Fyrstenberg, który z Marcinem Matkowskim również odnosił sukcesy w deblu. Czy uczeń przerośnie mistrza? Adam Romer uważa, że jeszcze dużo pracy przed młodym warszawiakiem.

- Może jeszcze nie przerośnie. Mariusz Frystenberg, jak i Marcin Matkowski byli klasyfikowani w klasyfikacji deblowej wyżej niż Jan Zieliński jest obecnie. No ale wszystko wskazuje na to, że Janek może kiedyś swojego trenera przeskoczyć - tłumaczy.

Mecz o finał deblowego Australian Open o 1:00 w nocy.

