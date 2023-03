Zatkane zatoki ? Domowe sposoby na zatkane zatoki 08.03.2023 10:27 Twoje zatoki to rozległa sieć kanałów w pobliżu nosa. Czyste zatoki ułatwiają oddychanie, ale zatkane śluzem zatoki mogą powodować spory dyskomfort, który może dotyczyć całego Twojego ciała - zatory, bóle głowy, gorączka, bóle.

Mamy dla Ciebie domowe sposoby, które sprawią, że w krótkim czasie będziesz mógł swobodnie oddychać. Jak oczyścić zatoki w domu?

Wdychaj parę wodną

Para wodna to jeden z najlepszych sposobów na udrożnienie zatok. Aby wytworzyć wystarczającą ilość pary, wejdź do łazienki i włącz gorącą wodę pod prysznicem, zamykając drzwi, by para pozostała w środku. Pozostań w łazience z gorącą wodą przez 3-5 minut, po czym wydzielina z nosa rozluźni się i będzie gotowa do wydmuchania. Możesz też umieścić głowę nad dużą miską ze świeżo zagotowaną wodą i przykryć ją ręcznikiem, aby zatrzymać parę. Wdychaj ją przez około 10 minut lub do momentu, kiedy poczujesz, że zatkanie nosa się poprawia

Uruchom nawilżacz powietrza

Suche zatoki potęgują przekrwienie zatok. Nawilżacze pomagają w podobny sposób jak para wodna. Włączaj nawilżacz, kiedy jesteś w domu lub kiedy śpisz, aby zwiększyć poziom wilgoci w nosie i pomóc rozluźnić wydzielinę z nosa. Możesz dodać do wody w nawilżaczu około 5 kropli olejków eterycznych, takich jak eukaliptusowy lub z mięty pieprzowej, aby pomóc w walce z zatorem.

Zastosuj ciepły kompres

Ciepło również pomaga na zatkany nos i osusza zatoki. Aby zrobić ciepły kompres, włóż wilgotną ścierkę do mikrofalówki na 2-3 minuty. Po tym czasie sprawdź, czy temperatura ściereczki jest gorąca, ale znośna. Umieść ściereczkę na nosie i pozostaw ją, aż zniknie ciepło. Powtarzaj tę czynność w razie potrzeby, aby rozrzedzić wydzielinę i umożliwić wydmuchiwanie nosa.

Przygotuj i podaj sól fizjologiczną w sprayu

Aby zrobić własny roztwór, zmieszaj w misce ok.30 ml ciepłej wody z ½ łyżeczki soli. Umieść długi koniec bańki do nosa w misce z roztworem, ściśnij ją, aby wypuścić powietrze, a następnie puść, aby napełnić bańkę wodą. Następnie umieść mały koniec w nosie i wykonaj 2 naciśnięcia do każdego nozdrza, aby dodać płyn do wydzieliny z nosa, co ułatwi wydmuchiwanie.

Pij lub jedz gorące produkty

Ciepłe napoje i jedzenie również pomagają złagodzić problemy z zatokami. Spróbuj gorącej zupy lub gorącej herbaty, które będą miały podobny efekt do pary wodnej. Ciepło herbaty rozgrzeje Twoje zatoki i pomoże im się osuszyć. Możesz pić dowolny rodzaj herbaty, chociaż mięta pieprzowa i lawenda często przynoszą dodatkowe korzyści przy zatorach

Wykonaj masaż ręczny zatok

Używając palców wskazujących i środkowych, delikatnie uciskaj i wykonuj koliste ruchy na czole, mostku nosa, po obu stronach oczu i pod oczami. Nałóż na czoło olejek, np. rozmarynowy, który pomoże otworzyć drogi oddechowe zatok