Kredyt konsolidacyjny na 144 miesiące — czy to dobra oferta? 16.02.2024 11:34 Jeśli zaciągnąłeś jednocześnie kilka pożyczek, a ich spłata okazała się problemem, najlepszym rozwiązaniem może być konsolidacja kredytów. Oferuje ją wielu pożyczkodawców, dlatego przed podjęciem decyzji warto dokładnie zapoznać się z regulaminem każdej placówki. W ten sposób wybierzesz produkt finansowy, który odpowiada twoim potrzebom — podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

Poznaj kredyt konsolidacyjny na 144 miesiące

Kredyt konsolidacyjny na 144 miesiące? To możliwe! Nie oznacza to jednak, że taka oferta czeka na ciebie w każdym banku. Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia skierowanego do osób, które nigdy dotąd nie starały się o konsolidację. Dzięki temu stanie się jasne, dlaczego omawiana propozycja jest tak atrakcyjna.

Konsolidacja oznacza połączenie kilku zobowiązań finansowych w jedno. Najczęściej decydują się na nią osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Dla niektórych takie rozwiązanie podyktowane jest jednak troską o własny komfort. Kredyt konsolidacyjny pozwala bowiem na zawarcie nowej umowy kredytowej na korzystnych warunkach. Wówczas zamiast kilku rat spłacamy miesięcznie tylko jedną, co znacznie ułatwia operowanie domowym budżetem. Konsolidacja to również szansa na:

niższe oprocentowanie kredytu,

wydłużony okres spłaty,

odzyskanie kontroli nad wydatkami.

Dlaczego kredyt konsolidacyjny na 144 miesiące to sensowna propozycja? Wiesz już, że konsolidacją są zainteresowane przede wszystkim osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Zależy im zatem przede wszystkim na tym, aby pożyczkę rozłożyć na większą liczbę rat, a tym samym nieco odroczyć jej spłatę. Kredyt na 12 lat to dla nich bardzo dobre rozwiązanie!

Konsolidacja kredytów — porównaj oferty

To, czy uda ci się uzyskać korzystne finansowanie, zależy od wielu czynników, takich jak kwota pożyczki i twoja zdolność kredytowa. Nie każdy bank jest skłonny udzielić długoterminowej pożyczki, ponieważ kredytodawcy chcą mieć pewność, że spłacisz zobowiązanie bez opóźnień i trudności. Nie powinieneś jednak poddawać się nawet wtedy, gdy bank odrzuci twój wniosek. Kredyt konsolidacyjny na 144 miesiące to produkt finansowy, który oferuje coraz więcej instytucji. Poszukaj tej właściwej!

Kredyt konsolidacyjny na 144 miesiące z pomocą Habza Finanse

Nie musisz porównywać ofert konsolidacyjnych na własną rękę. Możesz skorzystać z pomocy eksperta z firmy Habza Finanse, który nie tylko odnajdzie produkt finansowy dostosowany do twoich potrzeb, ale także wesprze cię w procesie wnioskowania o pożyczkę oraz późniejszej spłaty. Już dziś skontaktuj się ze specjalistą i odzyskaj kontrolę nad domowym budżetem!