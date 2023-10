Jak nie kupować materaca. 5 najczęstszych błędów 10.10.2023 09:27 Wybór materaca - czy to takie proste, jak się wydaje? Tak, ale warto przy tym wystrzegać się kilku popularnych błędów. Zebraliśmy pięć fałszywych kroków, które wcale nie pomagają zbliżyć się do wyboru właściwego materaca. Przeczytaj koniecznie, jeśli zastanawiasz się jaki materac wybrać!

Kupowanie z polecenia

“Chcę taki materac, bo moja siostra ma ten sam i jest zadowolona”. “Kolega mi mówił, że kupił sobie ten materac 90x200 i jest wygodny”.

Dlaczego takie podejście nie jest dobre? Z prostego powodu - każdy z nas ma inną budowę ciała, inną wagę i inne poczucie komfortu.

Weźmy dla przykładu wspomniany materac 90x200 i załóżmy, że był to model średniotwardy. Decydujący wpływ na to, jaki będzie on w odczuciu, ma budowa ciała użytkownika. Ten sam model w przypadku osoby o wadze do 80kg będzie średniotwardy, ale dla osoby o wadze około 100 kg będzie już zbyt miękki. Jeżeli więc kolega ma inną wagę ciała niż osoba, której polecił dany model materaca, wówczas może się okazać, że dla tej osoby wcale wybrany materac nie będzie wygodny.

Do tego dochodzi też wspomniane poczucie komfortu. Każdy z nas woli określony rodzaj podparcia. Jedni lepiej się czują na sprężystych, mocniej podpierających materacach, a inni z kolei wolą przyjemne otulenie i materace bardziej miękkie.

Dlatego wszelkie polecenia należy traktować z dystansem. Mogą one być dobrą sugestią, lecz zawsze na końcu trzeba sprawdzić, dla jakiego przedziału wagowego jest dedykowany ten model i zastanowić się, czy taka konstrukcja materaca zapewnia odpowiadający Ci rodzaj podparcia.

Dobry materac to materac twardy

Z czasów, kiedy do wyboru były dwa rodzaje materacy - bardzo miękkie i twarde, do tej pory pokutuje przekonanie, że dobry i zdrowy materac to taki, który jest twardy. Nic bardziej mylnego. Dobry i zdrowy materac to taki, który jest przede wszystkim wygodny. Ma twardość dopasowaną do wagi użytkownika i do jego poczucia komfortu.

Ze względu na własną wygodę i zdrowie kręgosłupa należy wybrać taki materac, który odpowiednio dopasowuje się do kształtu ciała i podpiera je w naturalnych krzywiznach. Szczególnie istotny jest odcinek lędźwiowy kręgosłupa - warto zwrócić uwagę, by materac wypełniał wolną przestrzeń nad biodrami. Zbyt twardy materac sprawi, że ciało nie będzie odpowiednio podparte, mięśnie nie będą mogły się rozluźnić, przez co sen nie będzie w pełni regenerujący.

Testowanie materaca ręką

Aby ocenić, czy materac jest wygodny i czy właściwie podpiera ciało trzeba na tym materacu poleżeć. Jednak wiele osób, które odwiedzają sklepy stacjonarne z materacami, polega tylko na sprawdzaniu wybranych modeli ręką i ma opory przed spokojnym poleżeniem na materacu.

Jest to zrozumiałe. Nie wszyscy potrafią się odprężyć w salonie, przy stojącym nad nimi sprzedawcą i jeszcze w obecności innych klientów. Z tego względu bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakup materaca przez internet w sklepie, który daje możliwość testowania materaca w domu. Tak jest np. w sklepie SypialniaPlus, gdzie wiele modeli dostępnych jest w promocji “Testuj 20 nocy”. W ten sposób na spokojnie można przetestować materac w idealnym środowisku - we własnym domu. Po tym czasie można zatrzymać materac, jeśli spełnił oczekiwania lub wymienić go na inny upatrzony model. 20 nocy to aż nadto czasu, by poznać, czy na danym materacu czujemy się komfortowo.

Osoby, które decydują się na zakup materaca stacjonarnie powinny mieć na uwadze, by dać sobie czas i dłuższą chwilę poleżeć na materacu w salonie.

Pochopna krytyka materaca

Klienci, którzy testowali materac w salonie czasem są zaskoczeni, że chociaż kupili dokładnie ten sam model, to jednak jest on inny w odczuciu. Wyjaśnienie jest bardzo proste - nowy materac będzie się zawsze odrobinę różnił od materaca, który jest na ekspozycji. Szczególnie jeśli chodzi o materace piankowe warto dać sobie czas. Pianki muszą się rozprężyć i osiągnąć optymalną sprężystość po tym, jak materac był zrolowany.

Drugą kwestią jest tzw. okres adaptacyjny. Ciało musi się przyzwyczaić do innego rodzaju podparcia. Osoby, które spały przez lata na kanapie lub wersalce mogą potrzebować kilka dni, by oswoić się z podłożem, które bardziej reaguje na ciężar ciała niż wysłużona kanapa. Tak samo osoby, które zmieniają materac sprężynowy na piankowy mogą potrzebować trochę czasu na przyzwyczajenie się. Dlatego nie warto natychmiast zwracać materaca. Każdy sprzedawca internetowy zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu w ustawowo określonym czasie więc można się wstrzymać kilka dni z decyzją, by dobrze przetestować dany model. To też przewaga zakupów w sklepie internetowym, że klient ma zagwarantowane prawo do zwrotu.

Liczy się cena, nie jakość

To piąty z listy najczęstszych błędów przy wyborze materaca. Materace różnią się nie tylko rodzajem wkładu, ale też i jakością komponentów. To właśnie użyte do produkcji materaca materiały zadecydują o tym, czy nie będzie on wydzielał nieprzyjemnego zapachu, czy będzie odpowiednio reagował na obciążenie i jak szybko będzie wracał do pierwotnego kształtu. To jakość pianek i sprężyn odpowiada za to, czy materac będzie reagował punktowo na nacisk, czy też będzie falował na dużej powierzchni. To one też mają decydujący wpływ na trwałość materaca i odporność na rozwój pleśni i roztoczy.

Wszystkie wspomniane kwestie warto mieć na uwadze i nie decydować się na materac, tylko dlatego, że ma bardzo niską cenę. Dobrym wyznacznikiem jakości materaca jest długość gwarancji. Warte polecenia są modele o gwarancji 10, 15, czy 20 lat. To pewność, że inwestujemy w zdrowy sen na długie lata.

