Opóźnienia w budowie obwodnicy Sokołowa Podlaskiego. „Stoimy non stop w korkach” Beata Głozak 28.10.2024 19:55 Poślizg w budowie obwodnicy Sokołowa Podlaskiego może wynieść nawet 7 lat. Mieszkańcy nie kryją z tego powodu swojego zniecierpliwienia. – Obwodnica jest nam bardzo potrzebna, bo miasto coraz bardziej się korkuje – powiedzieli nam.

Kiedy obwodnica Sokołowa Podlaskiego? (autor: GDDKiA)

Mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego są zniecierpliwieni opóźnieniami związanymi z budową obwodnicy miasta. Ta miała być gotowa w 2028 roku, ale w ostatnim czasie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że poślizg może wynieść nawet 7 lat.

Powodem opóźnienia jest to, że wniosek o wydanie decyzji środowiskowej „utknął” na linii GDDKiA – gmina Sokołów Podlaski. Jak mówi rzecznik GDDKiA, wniosek został złożony do wójta we wrześniu 2022 roku.

– W maju tego roku wójt gminy wydał w postanowieniu obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Oczywiście stosowny raport jest w przygotowaniu, planujemy złożyć go w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zakładamy, że uda się uzyskać w czwartym kwartale 2025 roku – mówi Szymon Piechowiak.

To z kolei pozwoli na zakończenie prac przygotowawczych i wyłonienie projektanta, a potem zdobycie zgody na budowę.

Sprawę będzie monitorować burmistrz Sokołowa Iwona Klubik. Podkreśla ona, że inwestycja powstać musi, ponieważ miasto czeka na nią od 40 lat.

– Generalnie jesteśmy już zablokowani, przejazd przez naszą główną arterię, czyli dwie łączące się tutaj drogi krajowe, numer 62 i 63, stał się niemożliwy. Po pierwsze, stoimy non stop w korkach, a po drugie, stan techniczny tej drogi krajowej po prostu urąga zasadą bezpieczeństwa – mówi Klubik.

Sama inwestycja, która według nowego harmonogramu miałaby rozpocząć się w 2029 roku, była wpisana w rządowy program 100 obwodnic.

Będzie przebiegać przez tereny gmin: Sabnie, Sokołów Podlaski, Bielany i Repki oraz przez miasto Sokołów Podlaski. Ma mieć ok. 23 kilometrów.

