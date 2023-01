Wycieczki, warsztaty i bal karnawałowy. Ferie z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Aneta Borkowska 25.01.2023 15:21 Wycieczka do Muzeum Iluzji i Nauki, warsztaty robienia pizzy oraz bal karnawałowy. To tylko część atrakcji jakie przygotowała Agencja Rozwoju Miasta Siedlce dla dzieci na czas ferii. Zimowe wakacje już 13 lutego.

Ferie z ARMS (autor: Frankowski/ Agencja Rozwoju Miasta Siedlce)

- Organizujemy stacjonarne półkolonie dla dzieci od 7 do 13 lat - mówi Sylwia Kacprzak z ARMS i dodaje, że każdy dzień to inne zajęcia. - Warsztaty artystyczne, plastyczne, będziemy robić konkursy o zimowej tematyce, zajęcia sportowe, taneczne, lodowisko. Jeśli ktoś nie potrafi jeździć na łyżwach, to nie ma się czego obawiać, bo będą zajęcia z instruktorem. Obowiązkowe wyjście do kina. Dzieci mają zapewniony dwudaniowy obiad, ubezpieczenie, no i opiekę naszej kadry - wylicza.

Zajęcia startują 13 lutego i będą odbywały się od godz 9 do 16. Zapisy w siedzibie ARMSu. Koszt półkolonii za 5 dni zabawy to 980 złotych.

