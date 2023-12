„Traktuj swoich pacjentów tak, jak sam chciałbyś być traktowany”. Rozmowa z Kardiologiem Roku Beata Głozak 20.12.2023 11:04 Najlepszy kardiolog w Polsce pracuje w szpitalu miejskim w Siedlcach. To szefowa oddziału kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej doktor Hanna Wilk-Manowiec. Została doceniona w ramach Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2023. Co najbardziej wzruszą ją w pracy zdradziła naszej reporterce Beacie Głozak.

„Traktuj swoich pacjentów tak, jak sam chciałbyś być traktowany przez innego lekarza”. To jedna z zasad najlepszego kardiologa w Polsce. Jest nim doktor Hanna Wilk-Manowiec ze szpitala miejskiego w Siedlcach.

Naszej reporterce Beacie Głozak powiedziała co najbardziej wzrusza ją w swojej pracy.

– Kiedy słyszymy, mimo wszystko podziękowania, kiedy nawet się coś nie udaje. Wtedy, kiedy była to walka trudna, no to myślę, że to daje bardzo dużą satysfakcję. Dużo większą niż przy tych sukcesach. Za ludzkie traktowanie pacjenci dziękują, pomimo tego, że coś się nie udało, co założyliśmy – mówi Hanna Wilk-Manowiec.

Hanna Wilk–Manowiec zwyciężyła w Plebiscycie Medycznym Hipokrates 2023, w którym głosują pacjenci. A tych siedlecka kardiolożka liczy w tysiącach. – Czasami też liczę swoje statystyki. Zdarza mi się nawet pewnie miesięcznie 400 albo i więcej pacjentów przyjmować poza oddziałem, czyli nie tych hospitalizowanych, tylko tych z opieki ambulatoryjnej – mówi Wilk-Manowiec.

Doktor Wilk-Manowiec to także laureatka nagrody prezydenta Siedlec Aleksandria z 2021 roku. Jest ordynatorką oddziału kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej w SP ZOZ w Siedlcach.

