Prezydent Siedlec Tomasz Hapunowicz z wotum zaufania i absolutorium Beata Głozak 27.06.2024 17:25 Prezydent Siedlec Tomasz Hapunowicz uzyskał absolutorium za ubiegłoroczny budżet i wotum zaufania od radnych. W rzeczywistości oba głosowania dotyczyły działalności jego poprzednika Andrzeja Sitnika, bo Hapunowicz rządzi Siedlcami od maja. Za udzieleniem mu absolutorium zagłosowali wszyscy. Przy wotum zaufania jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Tomasz Hapunowicz (autor: RDC)

Bez zaskoczenia w Siedlcach. Prezydent Tomasz Hapunowicz uzyskał absolutorium za ubiegłoroczny budżet i wotum zaufania od radnych.

Za udzieleniem mu absolutorium zagłosowali wszyscy. Marlena Puzia z klubu „Zgoda i Rozwój” uważa, że to było miastu potrzebne.

— Bo jeżeli dla czynników finansowych, dla instrumentów finansowych jest to istotne i ważne, to ja głosuję za absolutorium. I tutaj nie pochylam się nad tym, że moją potrzebą jest, no niestety, ale negatywna ocena budżetu roku ubiegłego i jego wykonania — zaznacza Puzia.

Wstrzymanie od głosu

Także wotum zaufania nowy włodarz Siedlec uzyskał bez problemu. Od głosu wstrzymał się jedynie radny Lewicy Maciej Drabio.

— Bo odnosi się do raportu o stanie miasta Siedlce z 2023, ale ten raport był przygotowany w dużej mierze też teraz. I te głupoty, które się znalazły w raporcie, czyli chociażby zapis, że my będziemy mieli dodatni wynik finansowy w mieście Siedlce w 2025 i w pozostałych latach, no to przepraszam, ale ja w dokumentach planistycznych nie znoszę takich głupot — mówi Drabio.

Poprzedniemu prezydentowi Siedlec Andrzejowi Sitnikowi radni wielokrotnie odmawiali udzielenia tak absolutorium jak i wotum zaufania.

