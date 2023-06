Pumptrack nad siedleckim zalewem w połowie lipca Olga Kwaśniewska 14.06.2023 22:03 W połowie lipca ma być gotowy pumptrack nad siedleckim zalewem - dowiedziało się Radio dla Ciebie. To duża atrakcja dla miłośników ekstremalnej jazdy na rowerze czy deskorolce.

Pumptrack w Siedlcach ma być gotowy w połowie lipca (autor: Pixabay)

W ramach inwestycji powstaną dwie ścieżki do jazdy. Jedna będzie przeznaczona dla małych dzieci, druga dla młodzieży i dorosłych.

- Jest wykonany już instalacja podziemna do oświetlenia, teraz zaczynają się główne roboty pod tor, czyli nasypy, w przyszłym tygodniu będziemy wykonywać podbudowę i nawierzchnię asfaltową. Formalnie firma ma czas do końca sierpnia, ale deklaruje, że skończy prace do połowy lipca - mówi naczelnik wydziału programów rozwojowych w Urzędzie Miasta Dariusz Godlewski.

Koszt pumptracku to nieco ponad 600 tysięcy złotych.

