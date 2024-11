Miał zabić zakonnika w parku w Siedlcach. Sąd rozpatrzy nową opinię dot. poczytalności Beata Głozak 25.11.2024 04:17 W siedleckim sądzie wraca rozprawa Rafała J., który jest oskarżony zabójstwo siedleckiego zakonnika w 2021 roku. Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC dzisiaj sąd powinien poznać opinię drugiego zespołu biegłych w tej sprawie.

Zabójstwo zakonnika w Siedlcach (autor: MP)

25-latek jest oskarżony w sumie o dwa zabójstwa, dwa usiłowania i jedno pobicie. Z opinii biegłych psychiatrów wynikało, że mężczyzna jest poczytalny i może odpowiadać za swoje czyny, ale wątpliwości co do tego miał psycholog. Również zeznania świadków mogły na to wskazywać. Dlatego w czerwcu obrona wniosła o zasięgnięcie opinii kolejnych biegłych.

- Trudno mi przypuszczać co biegli orzekną, jakie będą ich wnioski w tej opinii. Natomiast już po materiale dowodowym, który w aktach sprawy jest, możemy oczekiwać, że te wnioski będą odmienne niż dotychczas - mówił adwokat Rafała J., Karol Michowiecki.

Sąd czeka na opinię nowego zespołu biegłych, bo proces toczy się już ponad rok. Od stanowiska specjalistów będzie też prawdopodobnie zależała linia jaką przyjmie obrona oskarżonego.

Rafał J. miał zabić księdza Adama Świerżewskiego w miejskim parku w Siedlcach 11 listopada 2021 roku. Według śledczych franciszkanin zmarł w wyniku obrażeń, jakie zadano mu młotkiem w głowę. Dwa miesiące po wydarzeniach z Siedlec w podobny sposób, tym razem w Sokołowie Podlaskim, oskarżony miał zabić 49-letnią Ukrainkę Nadię Y. Mężczyzna jest oskarżony w sumie o dwa zabójstwa, dwa usiłowania i pobicie. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Początek rozprawy dzisiaj o godz. 9.

