Radioaktywny izotop będzie walczył z rakiem w Siedleckim Centrum Onkologii Olga Kwaśniewska 10.05.2023 17:48 Chcą walczyć z rakiem radioaktywnym izotopem – tak ambitne plany ma Siedleckie Centrum Onkologii. Ośrodek chce się rozbudować, by wdrażać najnowocześniejsze terapie medycyny nuklearnej. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy budynek może powstać w ciągu dwóch lat.

Medycyna nuklearna w Siedlcach (autor: Siedleckie Centrum Onkologii)

Najnowocześniejsze terapie z zakresu medycyny naturalnej będzie można prowadzić w Siedleckim Centrum Onkologii. Placówka chce w tym celu wybudować specjalny budynek.

– Tak jak rakiety wystrzeliwane w kosmos są sterowane, tak samo można uzbroić lek, który ukierunkowany jest na konkretny receptor i doczepić do niego źródło promieniowania, czyli cząsteczkę izotopu, który ma zniszczyć docelowo miejsce chore – mówi dyrektor ośrodka Lubomir Bodnar.

Bodar w medycynie nuklearnej i leczeniu izotopami widzi wielkie szanse.

– Ogromny przełom w leczeniu chorych na raka prostaty, gdzie tego typu lekami można skutecznie leczyć rozsiane postacie nowotworu lepiej, efektywniej, precyzyjniej i łagodniej. Alternatywą do tego jest na przykład chemioterapia, która jest leczeniem ogólnoustrojowym i powoduje wiele niekorzystnych działań ubocznych. Na świecie ta procedura jest już zarejestrowana, liczymy na to, że w Polsce też za chwilę będzie dostępna, a my się po prostu do tego przygotowujemy – zauważa.

Jednak, żeby to wszystko stało się możliwe, konieczna jest rozbudowa siedleckiej placówki.

– Pacjentów po podaniu leków ze środkiem radioaktywnym należy przez kilka, kilkanaście godzin przetrzymać w ośrodku – mówi Bodnar.

Szpital wojewódzki chce ubiegać się o sfinansowanie inwestycji ze środków rządowych i unijnych. Jeśli się uda, budynek powstanie w ciągu dwóch lat.

Czytaj też: Najważniejsza inwestycja Siedlec pod znakiem zapytania. Chodzi o spalarnię