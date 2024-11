Brakuje policjantów przez dobre warunki pracy w wojsku? Politycy w „Debacie RDC” Adam Abramiuk 26.11.2024 09:22 Policjanci odchodzą do wojska, bo bardziej im to się opłaca. A to zaburza cały system - mówił w Polskim Radiu RDC wiceminister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski. W „Debacie RDC” politycy dyskutowali o problemach w Policji po tragicznej interwencji, do której doszło w sobotę na Pradze Północ. Zginął tam funkcjonariusz. Został postrzelony przez drugiego policjanta.

W Policji w garnizonie stołecznym od długiego czasu wskazywany jest problem wakatów - jest ich ok. 2,5 tys. Policjanci skarżą się na nadmiar pracy, domagają się poprawy warunków i wyższych płac. O problemach mundurowych dyskutowali po tragicznej interwencji, do której doszło w sobotę na Pradze Północ, rozmawiali politycy w „Debacie RDC”. Jeden z policjantów śmiertelnie postrzelił drugiego.

Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego (PSL) powodem, dla którego brakuje policjantów, jest m.in. poprawa zatrudnienia w wojsku.

- Znacząco poprawiły się warunki zatrudniania żołnierzy, którzy dostali bardzo duże podwyżki pensji i oczywiście perspektywę długotrwałej, stałej pracy. W związku z tym mamy do czynienia na przykład z fenomenem, że policjanci odchodzą z służby policyjnej i przystępują do wojska - wskazał.





Wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski (Lewica) uważa, że służby publiczne muszą być znacznie lepiej dofinansowanie.

- Myślę, że nie chodzi tu tylko i wyłącznie o poziom wynagrodzenia, ale i wyposażenie, i warunki, w których pracują, takie codzienne wsparcie, bo umówmy się, że z tym szacunkiem wśród często nawet polityków wypowiadających się o policji bywa różnie, a wykonują bardzo trudną pracę, niezwykle stresującą - mówił na naszej antenie.



Posłanka KO Katarzyna Piekarska powiedziała, że samo przekazywanie większych środków na policję nie wystarczy.

- Niewątpliwie szkolenia, niewątpliwie tworzenie klas mundurowych, to jest też, czyli takie zachęcanie bardzo młodych ludzi też do podjęcia się tej bardzo trudnej funkcji, ale to są także też podwyżki dla pracowników cywilnych policji, bo tam też są braki, tam też są wakaty - dodała.



Zdaniem Wojciecha Machulskiego z Konfederacji, władze marnotrawią pieniądze, które mogłyby zostać przekazane na służby.

- Pieniądze publiczne są wydawane w sposób nieracjonalny. Bardzo często są wydawane na programy, które są niestety przekupywanie wyborców. To jest często realizacja obietnic wyborczych, ale one są stawiane właśnie po to, żeby te głosy zdobywać. Dużo lepiej byłoby dla Polski, gdyby te pieniądze były właśnie rzeczywiście przeznaczone na bezpieczeństwo, czyli na obronność, ale także na bezpieczeństwo wewnętrzne. Policja, wojsko, sądownictwo - wskazał.



Dziś sąd ma zdecydować o areszcie dla policjanta. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzut przekroczenia uprawnień i spowodowania ciężkich obrażeń skutkujących śmiercią człowieka.

Do zdarzenia doszło w sobotę na ulicy Inżynierskiej na warszawskiej Pradze około godziny 14:00. Policjanci zostali wezwani w związku z informacją o agresywnym mężczyźnie z maczetą w ręku.

