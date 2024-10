Marek Sawicki w Poranku Polskiego Radia RDC RDC 02.10.2024 05:36 Już dzisiaj o 8.10 gościem Roberta Łuchniaka w Poranku RDC będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zapraszamy do słuchania!

Marek Sawicki (autor: RDC)

Mamy do czynienia z prawną uzurpacją - mówi prezydent Andrzej Duda. Naszego gościa Marka Sawickiego spytamy o zaostrzający się spór prawny wokół SN na linii rząd-prezydent. Prezydent spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Dariuszem Barskim. Zdaniem głowy państwa funkcję prokuratora krajowego pełni właśnie Barski, a nie Dariusz Korneluk.

Naszego gościa spytamy również o obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. - Wielka łaska, dziękujemy bardzo za tę życzliwość Ministerstwu Zdrowia, że w końcu samochód wyeksploatowany czy obrabiarka, którą sprzedamy, nie będzie ponosiła składki zdrowotnej. No to jest rzeczywiście wielkie nasze osiągnięcie koalicyjne i czekam na kolejne – ironizuje marszałek Sawicki dodając: – Oczywiście, że to za mało, bo to była oczywista oczywistość, która powinna być załatwiona w styczniu tego roku.

Nie zabraknie pytań o zmiany w rządzie,które według sejmowych pogłosek, mają być w połowie października.

Na rozmowę z marszałkiem seniorem zapraszamy już o 8.10

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online na rdc.pl/player.