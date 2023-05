„Żyję zachłannie”. Dziś w RDC jubileuszowy koncert Danuty Błażejczyk Cyryl Skiba 24.05.2023 10:49 Benefis Danuty Błażejczyk już dziś wieczorem na antenie Radia dla Ciebie. W koncercie „Taki Cud i Miód” z okazji 70. urodzin wokalistki wystąpią znakomici goście. Jestem bardzo wdzięczna za ponad 35 lat swojej pracy artystycznej – mówiła w Poranku RDC piosenkarka.

Danuta Błażejczyk – jubileuszowy koncert (autor: RDC)

Spotkanie z mistrzynią piosenki rozrywkowej i jazzowej już dziś wieczorem w Muzycznym Studio im. Agnieszki Osieckiej i na antenie Radia dla Ciebie.

Danuta Błażejczyk mówiła rano w rozmowie z Grzegorzem Chlastą o tym wyjątkowym wieczorze.

– Zostało mi podarowane nowe życie, mogę więc powiedzieć, że w tym roku świętuję swój „pierwszy roczek” – przyznała.

Artystka podkreśliła też, jak bardzo jest wdzięczna za ponad 35 lat swojej wspaniałej kariery.

– Żyję zachłannie. Nigdy nie wiemy dokładnie, co jest dla nas najlepsze, więc jak coś do mnie przychodzi, biorę wszystko. Potem życie będzie weryfikowało, co jest dla mnie właściwe, a co nie. Przede wszystkim jednak żyję w wielkiej miłości i otaczam się miłością – powiedziała.

Do koncertu z okazji swojego okrągłego jubileuszu realizowanego we współpracy z Radiem dla Ciebie artystka zaprosiła swoich przyjaciół Monikę Urlik z córką Jaśminą, Ludmiłę Małecka, Małgorzatę Nakonieczną, Karolinę Błażejczyk, Andrzeja Rybińskiego, Kamila Bijosia, Krzysztofa Gwiazdę i Mariusz Urbaniaka. Wszystkim artystom akompaniuje zespół Artura Grudzińskiego ART G.

Na transmisję ze studia koncertowego Polskiego Radia zapraszamy po godzinie 18:00.

Danuta Błażejczyk – jubileusz

Danuta Błażejczyk debiutowała w 1985 r. w Opolu piosenką „Taki cud i miód” – kompozycja Włodzimierz Korcza i Wojciecha Młynarskiego. W 2020 roku obchodziła jubileusz 35-lecia pracy artystycznej.

Jest laureatką wielu festiwali krajowych i zagranicznych. Śpiewa muzykę rozrywkową i jazzową. Nagrała wiele płyt z polską muzyką i standardami światowymi.

Z wielkim powodzeniem występowała także na scenie teatralnej w przedstawieniach takich jak: „Złe zachowanie”, „Fame”, „Nunsense”, „Moniuszkowo” i „Tajemnica Tomka Sawyera”, a także w serialu „Lokatorzy”.

Nadal koncertuje i nagrywa. W tym roku została zaproszona do udziału w Jubileuszowym 60 Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Prowadzi działalność pedagogiczną, współpracując między innymi z Centrum Sztuki Wokalnej Anny Czenczek, Hanzą Jazz Festiwal, Studiem Piosenki Hit, Studio Piosenki Young Star.

Posłuchaj całej rozmowy: Poranek RDC. Danuta Błażejczyk

Czytaj też: „Chciał ocalić człowieka w Polakach”. 140 lat temu zmarł Cyprian Kamil Norwid