Dzisiaj Dzień Otwarty w Powiatowym Szpitalu w Pionkach pod Radomiem

Dziś można zwiedzić nowo wybudowane budynki w Powiatowym Szpitalu w Pionkach pod Radomiem oraz skorzystać z bezpłatnego badania. Dzień otwarty w pionkowskim szpitalu potrwa do godziny 16. Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Radomiu Marcin Genca zachęca do wzięcia udziału w wydarzeniu. — Będą bezpłatne badania profilaktyczne, takie jak pomiar cukru we krwi, ciśnienia tętniczego i saturacji — zaznacza.