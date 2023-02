Mieszkańcy Radomia zapłacą więcej za śmieci? Anna Orzeł 21.02.2023 15:31 O 35 proc. mają wzrosnąć w Radomiu opłaty za odbiór i wywóz odpadów komunalnych. Tematem w najbliższy poniedziałek zajmą się radni na sesji miasta. To dlatego, że system gospodarki śmieciami w mieście się nie bilansuje.

RDC

- Proponowane podwyżki są niższe od tych, które proponowaliśmy jesienią - mówi wiceprezydent Radomia, Jerzy Zawodnik. - Mam nadzieję, że to co zaproponujemy nikogo nie zaskoczy. Dzisiaj najwyższa opłata jaka mieszkańcy muszą ponosić to jest 40 zł. Tą opłatę zwiększamy do 55 zł - tłumaczy.

Według informacji ratusza system gospodarki odpadami w Radomiu się nie bilansuje i kżdego roku trzeba do niego dopłacać. Po ewentualnej podwyżce i tak wciąż będzie brakowało siedmiu milionów.

