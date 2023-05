Granitowy Tulipan powraca po pandemicznej przerwie. 24. edycja Gali Bizesu w Radomiu Anna Orzeł 09.05.2023 11:56 Radomscy inwestorzy, biznesowi debiutanci oraz firmy powalczą o Granitowy Tulipan podczas 24. Gali Biznesu. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej postanowiła przywrócić konkurs po przerwie spowodowanej pandemią. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja.

Granitowy Tulipan powraca! W tym roku już 24 edycja konkursu. (autor: FB Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej)

Powraca konkurs „Granitowe Tulipany”, w którym zostaną wyłonione najlepsze firmy regionu radomskiego. To już 24. edycja. Do końca maja firmy, inwestorzy i biznesowi debiutanci mogą zgłaszać akces do konkursu o Radomską Nagrodę Gospodarczą.

Jego zadaniem jest kształtowanie pozytywnego gospodarczego wizerunku miasta Radomia i regionu radomskiego oraz promocja najlepszych firm, które dzięki odnoszonym sukcesom gospodarczym, profesjonalizmowi zarządzania i wprowadzaniu nowoczesnych technologii, wyróżniają się zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym. Wydarzenie po raz 24. organizuje Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej.

Zdaniem Łukasza Białczaka, prezesa zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, nagroda stała się cenioną marką. Z tego względu postanowiono ponownie ją przyznawać, po przerwie spowodowanej pandemią.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w kilku kategoriach oraz podkategoriach.

— Firma roku to jest jedna z kategorii. Podzieliliśmy ją na trzy podkategorie: kategoria mała, kategoria średnia, kategoria duża. Będziemy chcieli przyznać nagrodę dla produktu roku, dla inwestycji roku i dla debiutu roku — informuje Białczak.

Konkurs ma realny wpływ na rozwój i nowe możliwości firm. Przekonuje o tym Michał Rdzanek, laureat w kategorii Debiut Roku.

— Jeżeli chodzi o Granitowego Tulipana, którego otrzymaliśmy zupełnie niespodziewanie w kategorii debiut roku, to był to dla nas szereg korzyści. Poprzez rozpoznawalność, wiele firm z izby przemysłowo-handlowej ziemi radomskiej dowiedziało się o nas — mówi Rdzanek.

Gala, podczas której zostaną wyłonieni laureaci i zostaną wręczone Granitowe Tulipany, odbędzie się 15 września.