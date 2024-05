Stężenie pyłów zawieszonych po pożarze hali na Marywilskiej 44 nie jest istotnie podwyższone 12.05.2024 13:42 Nie ma istotnego podwyższenia stężeń pyłu zwieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w Warszawie. Sprawdzał to Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w związku z pożarem hali na Marywilskiej. Jedynie na stacji na Bielanach odnotowano wartości ok. dwukrotnie wyższe niż na okolicznych stacjach w tym okresie.

Stężenie pyłów zawieszonych po pożarze hali na Marywilskiej 44 nie jest istotnie podwyższone (autor: RDC)

"W związku z pożarem hali przy ul. Marywilskiej w Warszawie informujemy, że stacje monitoringu jakości powietrza GIOŚ funkcjonujące w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska nie wykazały istotnego podwyższenia stężeń pyłu zwieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w strefie oddychania (ok. 2 – 4 m. nad powierzchnią gruntu)" - przekazał rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Maciej Karczyński.

Podkreślił, że jedynie na stacji w Warszawie przy ul. Tołstoja (stacja należąca do Urzędu m. st. Warszawa) znajdującej się w dzielnicy Bielany, ok 6,5 km na południowy zachód od pożaru, odnotowano wartości ok. dwukrotnie wyższe niż na okolicznych stacjach w tym okresie.

GIOŚ skierował na miejsce specjalny mobilny samochód (tzw. "chmurę"), którego zadaniem jest bieżące monitorowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza wokół miejsca pożaru.

Pożar hali targowej

W niedzielę rano wybuchł pożar hali targowej przy Marywilskiej 44. W gaszeniu pożaru brało udział ponad 240 strażaków, w szczytowej fazie było na miejscu 99 wozów bojowych PSP i OSP, a także dron i specjalistyczny robot. Hala spłonęła całkowicie, w tej chwili trwa jej dogaszanie. Teren zabezpieczają policjanci.

"Pożar Hali Marywilskiej został opanowany, obecnie trwa dogaszanie (jeszcze przez kilka godzin), dlatego na miejscu cały czas pracują zastępy PSP. Strażacy wykonali też odpowiednie pomiary i nie stwierdzili skażenia wody i powietrza. W tym momencie sprawą zajmuje się Straż Pożarna i Policja. Nie zbliżajcie się do miejsca wydarzenia" - poinformował w mediach społecznościowych stołeczny ratusz.

