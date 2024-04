Koniec z upadkami na ulicy Mazowieckiej? Radom poprawi bezpieczeństwo rowerzystów Wojciech Kowalczewski 03.04.2024 15:02 ​Przejazd rowerem przez ul. Mazowieckiego w Radomiu będzie bezpieczniejszy. Miasto zamierza zlikwidować nieczynne torowisko, które znajduję się w pasie drogowym. To miejsce w którym rowerzyści często się wywracali.

Koniec z upadkami na ulicy Mazowieckiej. Miasto poprawi bezpieczeństwo rowerzystów (autor: Sebastian Pawłowski)

Dobra wiadomość dla rowerzystów z Radomia. Zniknie nieczynne od lat torowisko przy ul. Tadeusza Mazowieckiego.

– To niebezpieczne miejsce, w którym cykliści często się wywracali – mówi Sebastian Pawłowski z Bractwa Rowerowego w Radomiu. – Problem tego torowiska jest taki, że ono przebiega pod bardzo ostrym kątem. Jeżeli jedziemy pojazdem jednośladowym takim jak rower czy motocykl, koło przednie po prostu oślizguje się na śliskiej, wyślizganej nawierzchni powierzchni stalowej szyny. Dochodzi do wywrotek. Żeby złagodzić ten kąt najazdu, trzeba przyjechać pod kątem możliwie prostym do torowiska. Tylko niestety to wiąże się z zakłóceniem ruchu - wyjaśnia.

– W ostatnich czterech latach na torowisku przy ul. Mazowieckiego doszło do kilkudziesięciu wywrotek z udziałem jednośladów – dodaje Sebastian Pawłowski. – mimo że jestem ostrożnym rowerzystą, też zdarzyła mi się wywrotka w tym miejscu. Raz jak jechałem sam w wieku młodzieńczym, a później gdy jechałem z córką, która też niestety wywróciła się na tym torowisku. Mocno się poraniła. Cieszymy się jako stowarzyszenie i jako mieszkaniec osobiście cieszę się, że torowisko zostanie zlikwidowane, szkoda tylko, że musiało to trwać aż 4 lata - tłumaczy.

Likwidacja torowiska ma zacząć jeszcze w tym roku.

