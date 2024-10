Na psa urok w Polskim Radiu RDC. Butik i Muru szukają nowego domu RDC 13.10.2024 14:26 W audycji Polskiego Radia RDC „Na psa urok” razem z dziennikarzem i psim behawiorystą Karolem Kosiorowskim prezentujemy sylwetki psów, które szukają nowego domu. Podopieczni schroniska w Korabiewicach – Butik i Muru czekają na swoich nowych właścicieli, u których znajdą bezpieczną przystań.

4 Butik i Muru do adopcji (autor: RDC)

Butik i Muru – psiaki ze schroniska w Korabiewicach – szukają nowego domu.

Butik – pyszczek Biegu po karmę w Schronisku dla zwierząt w Korabiewicach. Patrzył na Was z plakatów i namawiał do biegu. Urodzony w 2017 roku, waży ok. 15 kilogramów.

Życie nie rozpieszczało Butika. Ktoś obciął mu ogon, był przeganiany od domu do domu, nikt go nie chciał we wsi, żebrał o jedzenie, a potem trafił do schroniska, przywieziony przez kajakarzy. Przybłąkał się do nich, kiedy mieli przerwę podczas spływu. Zabrali Butika do kajaka i przywieźli do Korabek.

Butik jest przyjaźnie nastawiony do ludzi, łasy na pieszczoty i uwielbia zabawę piłką. Ładnie chodzi na lince.

Muru – to piesek delikatny, szczupły, gibki, pięknie umaszczony. Młody, wspaniały i wrażliwy psiak, dla którego wszystko było nowe – to, że człowiek może być przyjacielem i kompanem, który zechce pokazać mu świat, to, że dotyk może być przyjemny i wyrażać sympatię, a więź z człowiekiem może być bezpieczną ostoją.

Wesoły, pogodny, energiczny i kontaktowy. Znajome osoby wita przyjaźnie i z radością. Z nowymi musi się oswoić, ale nie trwa to długo. Bardzo lubi spacery, na lince chodzi całkiem dobrze. Jest bardzo bystry i robi duże postępy.

Waży ok. 8 kg. Urodził się w pierwszej połowie 2023 roku.

Kontakt w sprawie adopcji: nr tel.: 519 615 975.

Zapraszamy również na stronę schroniska w Korabiewicach, gdzie można znaleźć posty o Loteczce, Larrym i innych psach z Korabek.

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/rdcplayer.

Źródło: RDC Autor: RDC /PA