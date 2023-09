49. dzień Powstania. Ostatnia grupa posiłkowa dociera na Przyczółek Czerniakowski RDC 18.09.2023 06:45 Na Przyczółek Czerniakowski dociera ostatnia grupa posiłkowa - 63 żołnierzy. W Radiu dla Ciebie zapraszamy na nasz cykl „Dni Powstania Warszawskiego”, który przygotowaliśmy z okazji 79. rocznicy zrywu. Dzień po dniu relacjonujemy wydarzenia z Warszawy 1944 roku.

Dni Powstania Warszawskiego (autor: Bundesarchiv, Bild 146-2005-0039 / August Ahrens / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons)

W 49. dniu Powstania Warszawskiego walcząca Warszawa otrzymuje największy ze zrzutów. 107 amerykańskich „latających fortec” – czterosilnikowych Boeingów B-17 – pojawia się nad miastem między godz. 12 a 13. Zrzucają ok.1300 zasobników z bronią, amunicją, żywnością i zaopatrzeniem medycznym. Powstańcom udaje się odebrać zaledwie 20 proc. zrzutu.



Na Czerniakowie od rana toczy się ciężka walka o dom przy ul. Idźkowskiego 5/7. Siły niemieckie dokonują szturmu po szturmie na pozycje obrońców Przyczółka. Resztki Batalionu „Zośka” zmuszone są opuścić zniszczony „Goliatami” dom przy ul. Okrąg 2.

Parlamentariusze niemieccy dostarczają do dowództwa Żoliborza list von dem Bacha, w którym „w imię humanitarnych uczuć” wzywa on do kapitulacji. W odpowiedzi ppłk Mieczysław Niedzielski „Żywiciel” przypomina mu „humanitarne” postępowanie jego wojsk w Warszawie.

