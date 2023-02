Wypadek z udziałem polskiego autobusu na A2 w Niemczech. Rannych ponad 30 osób, w tym 6 ciężko

W piątek ok. godz. 3. na autostradzie A-2 pomiędzy Irxleben a Bornstedt doszło do wypadku z udziałem polskiego autobusu. W wyniku zdarzenia zostało rannych wielu pasażerów, w tym obywatele RP - przekazało Biuro Rzecznika MSZ. Przewoźnik poinformował, że autokar jechał z Warszawy do Belgii.