Dwie osoby zginęły, ponad 20 rannych. Policja podsumowała pierwszy dzień świąt Przemysław Paczkowski 26.12.2024 09:52 Dwie osoby zginęły, a 21 zostało rannych w 18 wypadkach drogowych - policja podsumowała pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Jak podali funkcjonariusze, w środę policjanci przeprowadzili prawie 12 tys. interwencji. Zatrzymanych zostało 369 sprawców przestępstw oraz 176 osób poszukiwanych.

Wypadek/zdjęcie ilustracyjne (autor: Straż Pożarna w Świebodzinie/FB)

Jak poinformowała w czwartek na portalu X Komenda Główna Policji, 25 grudnia policjanci przeprowadzili w środę 11 tys. 875 interwencji, zatrzymali 369 sprawców przestępstw oraz 176 osoby poszukiwane.

W komunikacie przekazano również, że w dniu Bożego Narodzenia zatrzymano 172 kierujących po alkoholu. Odnotowano również 18 wypadków drogowych. W wypadkach drogowych zginęły dwie osoby, a 21 zostało rannych.

Do jednego z tych wypadków doszło na Mazowszu. Ranne zostały w nim dwie osoby. Mazowieccy policjanci zatrzymali też 5 pijanych kierowców oraz 10 osób poszukiwanych.

Jak przygotować się do podróży?

Dziś możemy spodziewać wzmożonego ruchu w związku z powrotami ze świątecznych wyjazdów. Instytut Transportu Samochodowego przypomina, aby przed wyruszeniem w trasę sprawdzić stan techniczny samochodu.

- Mam na myśli te podstawowe elementy, czyli poziom płynów eksploatacyjnych, ciśnienie w oponach oraz światło zewnętrzne. Szczególnie ten ostatni element, badania i testy wskazują, że 98 proc. polskich kierowców skarży się, że są regularnie oślepiani na drogach - mówi rzecznik ITS Mikołaj Krupiński.

Pamiętajmy również o prędkości. Tylko w ubiegłym roku ponad 20 proc. wypadków to następstwo niedostosowania prędkości do warunków atmosferycznych. Musimy również pamiętać o regeneracji.

- Kierowca powinien być wypoczęty przed podróżą, a w trakcie jazdy robić kilkunastominutowe przerwy, co mniej więcej 2-3 godziny. Zamiast napojów energetycznych w podróż lepiej zabrać wodę i tabliczkę gorzkiej czekolady, która poprawia funkcjonowanie mózgu i pozytywnie wpływa na skupienie - dodaje Krupiński.



To, o czym warto też pamiętać, to odpowiednio zabezpieczony bagaż. Niezamocowany przedmiot podczas zderzenia przy prędkości 50 km/h staje się od 30 do 50 razy cięższy.

